Lamine da un triunfo de oro

Lamine controla el balón ante la llegada de un jugador del Athletic. - EFE/LUIS TEJIDO

Un gran gol de Lamine Yamal en la segunda parte dio la victoria al FC Barcelona en San Mamés frente al Athletic Club (0-1) y permitió al conjunto azulgrana afianzarse en el liderato de LaLiga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

El equipo de Hansi Flick sufrió para llevarse tres puntos muy valiosos ante un Athletic que firmó uno de sus partidos más completos del curso. Los rojiblancos incomodaron durante muchos minutos al Barça con una presión alta y varias aproximaciones peligrosas, aunque les faltó acierto en los metros finales.

Los compromisos coperos de la semana influyeron en las alineaciones. Ernesto Valverde dio descanso a Yuri, Sancet y Guruzeta, mientras que en el Barça comenzaron en el banquillo Pedri y Raphinha, sustituidos en el once por Marc Casadó y Marcus Rashford.

El partido arrancó con intensidad. A los 20 segundos, un intento de despeje de Cancelo tras un centro de Berenguer se estrelló en el larguero. Poco después llegó la primera ocasión clara del Barcelona con un centro de Lamine Yamal que Ferran Torres no pudo aprovechar.

El encuentro también quedó marcado por la lesión en la rodilla izquierda de Unai Gómez en el minuto ocho, tras un mal apoyo que le obligó a abandonar el terreno de juego.

Con el paso de los minutos el Athletic se asentó y logró incomodar al Barça. En el tramo final del primer tiempo, Selton tuvo una clara ocasión ante Joan Garcia, aunque no acertó en la definición, y Navarro cruzó demasiado su disparo. Por parte azulgrana, Rashford y Ferran también generaron peligro ante Unai Simón.

Tras el descanso, la entrada de Sancet y Pedri aumentó el ritmo del partido. El Barcelona dio un paso adelante y generó varias llegadas, mientras que el Athletic respondió con intentos de Sancet que obligaron a intervenir a Joan Garcia.

A la hora de juego, Flick movió el banquillo dando entrada a Robert Lewandowski, Raphinha y Fermín López para buscar el gol. La apuesta dio resultado porque Pedri filtró un gran pase para Lamine Yamal, que definió con calidad para marcar el 0-1 con su habitual disparo en diagonal.

El Athletic acusó el golpe, pero no se rindió y buscó el empate hasta el final. En el tiempo añadido, una volea de Navarro estuvo cerca de sorprender al Barça y puso el broche a un intenso duelo en San Mamés que terminó cayendo del lado azulgrana.

“No fue el mejor Lamine, pero decidió”

El técnico del FC Barcelona Hansi Flick se mostró muy satisfecho por la victoria y habló de Lamine Yamal y su gol decisivo. “Creo que Lamine no hizo su mejor partido hoy, pero lo decidió. Cuando tiene espacio, puede tener opciones. Y entrena este tipo de jugadas que te pueden resolver un partido”, dijo. El alemán valoró que “en Bilbao no es fácil ganar. Teníamos que gestionar los minutos después del partido del martes”, resaltó.

“El Madrid tiene ayudas arbitrales ”

El expresidente del Barcelona y candidato a la reelección, Joan Laporta, aseguró ayer que al Real Madrid “siempre le pasa lo mismo, cuando está en dificultades, tiene ayudas arbitrales”, en referencia a la victoria del equipo blanco en Balaídos con un gol del uruguayo Fede Valverde en el minuto 94. “Al Madrid siempre le pasa lo mismo. ¿Suerte? Suerte la queremos tener todos, pero a ellos hay gente que les ayuda a tener suerte”, dijo.