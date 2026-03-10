El Força Lleida elegirá nuevo presidente el 22 de marzo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El domingo 22 de marzo, coincidiendo con el partido que el Hiopos disputará en el Barris Nord frente al Joventut, se conocerá el nuevo presidente que dirigirá los destinos del Força Lleida los próximos seis años, ya sea Albert Aliaga, que todo apunta a que se presentará a la reelección, u otro candidato que puede presentarse de entre los dieciséis socios que forman parte de la sociedad y con derecho a voto.

Algunos de ellos se reunieron ayer en las oficinas del Barris Nord en una asamblea general extraordinaria en la que, después de poco más de una hora, se procedió a formar la junta que regirá el proceso, formada por los dos vicepresidentes, Pep Castarlenas y Toni Cudós, y el secretario Juan Biurrun. También se fijó el calendario electoral, en el que se da un plazo de tres días, entre hoy y el jueves, para la presentación de candidaturas. Entre el 13 y el 16 se podrán presentar alegaciones que la junta electoral deberá resolver el día 17, mientras que del 18 al 20 se podrá recurrir.

Aliaga, miembro de la junta directiva del Força Lleida desde el verano de 2016, accedió a la presidencia el 9 de julio de 2020 después de prosperar la moción de censura presentada por la gran mayoría de los directivos contra el anterior presidente, Félix González, y su intención, según ha podido saber este diario, es la de continuar al frente si consigue el respaldo de la mayoría de los dieciséis socios con derecho a voto.

A las elecciones, que se celebrarán a las 11.00 del día 22, una hora antes del partido ante el Joventut, concurrirán los nueve socios que actualmente forman parte de la junta directiva. Al margen de los citados Aliaga, Castarlenas, Cudós y Biurrún, también estarán la tesorera María Alba Zaragoza y los vocales Josep Antoni Gómez, Jaume Ramon, Francesc Armengol y Andreu Cabezudo. Entre los nuevos socios está Sisco Pujol, directivo del FC Barcelona.