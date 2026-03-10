El retorno de Messi marca el primer debate

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Joan Laporta y Víctor Font elevaron ayer el tono de la campaña electoral a la presidencia del Barça en un tenso debate, el primero de los dos que hay previstos y en el que se enzarzaron por el proyecto deportivo, el acuerdo con Nike y las ‘palancas’ que aprobó la junta directiva anterior, además del impacto que causaron las declaraciones del exentrenador Xavi Hernández acusando al expresidente de boicotear el retorno de Leo Messi en 2023.

Este primer cara a cara, organizado por el Grupo Godó, duró más de una hora y media y estuvo marcado por los reproches constantes entre ambos candidatos. Las declaraciones de Xavi, quien aseguró en una entrevista a ‘La Vanguardia’ que fue Laporta quien “tiró atrás” la incorporación del argentino porque “si volvía iba a declararle la guerra y no podía permitirlo”, marcaron el inicio del debate, unas palabras a las que el expresidente aseguró que no lo fichó porque su regreso comportaba “mucha presión” para él. “Xavi me comentó a mediados de marzo de 2023 que Messi quería volver, pero Jorge Messi me dijo en mayo que tendría demasiada presión y que prefería ir a Miami”. Además, replicó a Xavi y dijo que entiende que el técnico pueda sentirse molesto porque “con los mismos jugadores Xavi perdía y Flick gana”.

Laporta también acusó a Font de mentir. “Has dicho que nos convertiríamos en una sociedad anónima. Es una mentira. Has mentido que yo reparto carnés de buenos y malos barcelonistas. Yo no he dicho nada de eso. Si ponemos el Barça en tus manos, que eres un tecnócrata, lo que pasará es que volveremos a estar arruinados”, aseveró. Su opositor replicó y dijo que “el monopolio del Barça en el corazón no lo tienes. Yo lo tengo en la cabeza y en el corazón. Lo que te aseguro es que yo en la cartera el Barça no lo llevo ni lo llevaré nunca”.

Tras la primera pausa, el conductor del debate, Jordi Basté, preguntó a Font sobre esta última afirmación, a lo que el líder del movimiento ‘Nosaltres’ puntualizó que él no vivirá del Barça si es presidente. Y, tras ello, Laporta tiró de ironía: “Este debe ser el momento en el que el ordenador del señor Font le dice que ‘Laporta saltará’. No saltaré por una mentira que te desacredita para ser presidente del Barça. Estas insinuaciones tienen muy mala fe. Si crees que vivo del Barça, lo tienes que explicar. Yo no insinúo”.

También hubo discrepancias en cuanto al proyecto deportivo. “Sacar a Deco de la estructura deportiva provocará que Hansi Flick no esté a gusto”, dijo Laporta, quien opinó que el conocimiento del actual director deportivo es “incomparable” con el que tienen “juntos” los tres hombres de fuertes de la otra candidatura en el área deportiva. “Lo que dice Laporta sobre Flick es hacer lo que hizo en la campaña anterior con Messi”, comentó Font, quien recordó que el entrenador alemán “es empleado del FC Barcelona” y que la entidad “está por encima de su presidente”.

El Barça quiere repetir triunfo en St James’ Park

El FC Barcelona visita hoy (21.00) al Newcastle en St James' Park en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un primer duelo de eliminatorias para los blaugranas en un feudo que, no sin problemas, asaltaron en la Fase Liga y que les llega en un buen momento pese a seguir teniendo bajas de peso.Hansi Flick avisó del potencial del conjunto inglés y pidió máxima concentración. “El Newcastle juega bien, presionará uno contra uno, es rápido en ataque, tenemos que defender muy bien con orgullo y valentía. Los dos partidos cuentan. Ya lo vimos ante el Atlético en Copa. Tenemos que tener cuidado y lo haremos. Tenemos que jugar con nuestra filosofía y mostrarla al mundo”, señaló el técnico alemán, que recordó el duelo ante el Atlético en la Copa. “Hemos hablado y analizado aquel partido. De forma muy honesta, no defendimos como equipo como queríamos, algunos jugadores no hicieron un buen trabajo en defensa. En casa, en cambio, todos defendían, todos con la distancia necesaria, todos presionando cuando se debe. Si no pones presión es difícil defender”, señaló Flick, que no quiso entrar a valorar las declaraciones de Xavi Hernández y se limitó a decir que “sé la verdad y me la quedo para mí”.