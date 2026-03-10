Nuevo partido de fútbol suspendido en Lleida por una pelea, con “una agresión totalmente injustificada”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El partido Agramunt-Sallent de Segunda Catalana, fue suspendido el domingo en el minuto 89 tras una agresión que derivó en una pelea multitudinaria entre jugadores y público. Según recoge el acta arbitral, el encuentro iba 0-1 cuando, en el minuto 88, el jugador visitante Marc Padrós dio un puñetazo a un futbolista del Agramunt, impactándole en la cara y provocándole sangrado.

Tras el incidente se desencadenó una tangana generalizada entre futbolistas, suplentes y aficionados que obligó a detener el juego por motivos de seguridad. La árbitra decidió suspender el encuentro al considerar que su integridad física podía verse comprometida. El balón, además, no estaba en juego en el momento de la agresión.

El CF Agramunt emitió ayer un comunicado en el que condenó “de manera rotunda” los hechos. El club mostró su rechazo a “la agresión totalmente injustificada que sufrió un jugador local por parte de un rival”, señalando que esta acción desencadenó los incidentes posteriores. La entidad también criticó el comportamiento de algunos aficionados, calificándolo de “absolutamente inadmisible” y advirtió que tomará medidas si se repiten comportamientos similares en el futuro.