Piden 6 años de prisión para Albert Esteve, expresidente del Lleida Esportiu: Contratos como a “analistas” y firmas bajo sospecha

La Fiscalía solicita una condena de seis años de cárcel para Albert Esteve , expresidente y expropietario del Lleida Esportiu, como presunto autor de un delito contra la Seguridad Social. El Ministerio Público le acusa de haber defraudado un total de 893.455 euros con los contratos de 90 trabajadores, entre ellos técnicos y jugadores, entre septiembre de 2014 y febrero de 2019.

El registro llevado a cabo por la Guardia Civil e inspectores de Trabajo el 5 de octubre de 2021 en las oficinas del Lleida Esportiu por presuntas irregularidades en contratos de trabajo puso todavía más en tela de juicio la gestión de los propietarios del club, los hermanos Albert y Jordi Esteve.

Algunos modelos de contrato hechos por el club a jugadores, a los que tuvo acceso este diario, desvelan al margen de lo que pueda concluirse de la investigación y determine la justicia, ciertas peculiaridades. Así, llama la atención por ejemplo que a algunos jugadores se les otorgara en el contrato la categoría de analistas, cosa que no pasaba con otros donde sí figuraba la realidad de que eran “Jugador AM (amateur)”.

Había otro caso, cuanto menos curioso, de un futbolista en el que la actividad económica de la empresa que le hacía el contrato de trabajo era del sector de maquinaria industrial. El origen del registro fue la denuncia presentada por seis jugadores de la temporada anterior asegurando, entre otras cosas, que sus firmas en los contratos fueron falsificadas. La investigación buscó indicios de falsedad en contratos, posible fraude a la Seguridad Social, supuesta falta de cotización de las cantidades pagadas por los contratos de los empleados, así como posibles pagos en B.