Las peñas de Lleida, con Laporta

A pocos días de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, fijadas para este domingo, las peñas barcelonistas de Lleida conviven con un apoyo mayoritario a Joan Laporta con una creciente corriente crítica que pide un cambio. Aunque muchos peñistas consultados por este diario consideran que la continuidad del expresidente es la mejor opción para consolidar la recuperación del club, también ganan protagonismo los que reclaman más transparencia, profesionalización y un mayor trato hacia el socio.

Entre los aficionados consultados en distintas peñas de la demarcación, tanto Sud como Nord, predomina la idea de que Laporta ha conseguido estabilizar una situación económica muy delicada heredada de la etapa de Josep Maria Bartomeu. Los socios recuerdan que el club afrontaba un alto nivel de deuda y graves limitaciones financieras, y consideran que en los últimos años se han tomado decisiones necesarias para sanear las cuentas, reducir la masa salarial y recuperar competitividad deportiva.

Ese argumento, junto al liderazgo público del presidente y su capacidad para defender los intereses del club, explica buena parte del apoyo que recibe entre el barcelonismo leridano. Muchos peñistas consideran que, tras años convulsos, el Barça ha recuperado cierta estabilidad institucional y deportiva. Sin embargo, no todos comparten esta visión. Algunos peñistas se inclinan por la candidatura de Víctor Font y critican lo que consideran un modelo excesivamente presidencialista. Reclaman una estructura de gestión más profesional y mayor claridad en proyectos estratégicos, como la remodelación del Spotify Camp Nou.

El debate también se ha visto reavivado por las recientes declaraciones de figuras como Xavi Hernández y el propio Bartomeu sobre la decisión de Laporta de no impulsar el regreso de Leo Messi, un tema que sigue despertando emociones y división entre la afición. Más allá de las diferencias, en muchas peñas coinciden en una idea: el Barça debe seguir siendo de los socios. Para una parte del barcelonismo de Lleida, reforzar ese vínculo entre institución y masa social será uno de los grandes retos con los que tendrá que lidiar el próximo presidente.

Font promete asiento fijo a los abonados

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font garantizó ayer que todos los abonados del Spotify Camp Nou tendrán un asiento fijo a partir de la próxima temporada, dentro del plan social que su candidatura. Además planteó un sistema de descuentos en los abonos para premiar la asistencia al estadio. Según explicó, los socios que acudan al menos al 80% de los partidos podrán obtener un descuento del 50% en el abono y, si mantienen ese nivel de asistencia la temporada siguiente, la rebaja alcanzará el 75%.

Bartomeu carga contra Laporta por Messi

El expresidente Josep Maria Bartomeu entró ayer en campaña y aseguró que el “despido” de Messi por parte de Joan Laporta infló las pérdidas, sin reconocer que gran parte de estas habían sido causadas por la Covid, como reconoció LaLiga. Indicó también que “la decisión más penosa de Laporta fue la marcha de Messi” y pidió “un cambio generacional”.