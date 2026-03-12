Marc Márquez prevé una temporada “de mucha competición”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), vigente campeón del mundo de MotoGP, aseguró que espera una temporada 2026 “de mucha competición” en la que lo habitual sea “luchar hasta las últimas carreras”, tras iniciar el curso con sensaciones positivas en el GP de Tailandia de MotoGP pese a una penalización en el esprint y a su abandono en la carrera larga.

En unas declaraciones a su patrocinador Estrella Galicia, el piloto de Cervera explicó que llega al campeonato tras “un invierno largo” marcado por la recuperación de su lesión. “Combinar la recuperación con la preparación física es una de las tareas más duras, pero hemos empezado bastante bien físicamente gracias al trabajo del invierno”, señaló.

Aun así, admitió que aún tiene margen de mejora tras la lesión. “Nunca sabes dónde estará el cien por cien. A veces pierdes un dos por ciento y otras un quince, pero espero encontrarme mejor en las próximas carreras”, explicó. De cara al campeonato, Márquez prevé una lucha abierta por el título y señaló como rivales a Acosta, Marco Bezzecchi, Álex Márquez y Francesco Bagnaia. “Lo normal es que estemos peleando hasta las últimas carreras”, afirmó.