Más de un tercio de los socios del Barça ya han votado en las elecciones a la presidencia

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Este domingo se han celebrado las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, en las cuales Joan Laporta y Víctor Font son los únicos candidatos.

En la última actualización de participación, correspondiendo a las 16:30 horas, un total de 38.257 socios y socias han votado, un 33,41% del censo. Concretamente, a la sede de Lleida han participado 563 personas. Las urnas cierran a las 21.00 horas.

Los jugadores del primer equipo del Barça está previsto que voten entre las 19 y las 19:30 horas, después de haber ganado contra la Sevilla 5-1. Pero algunos como Eric Garcia, Frenkie De Jong o Joan Garcia todavía no pueden votar porque no cumplen con el año de antigüedad.