Xavi Espart, posible titular

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El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró ayer que el jugador del filial Xavi Espart, cuyo abuelo es de Mollerussa tal como informó SEGRE, es “una muy buena opción” para suplir las bajas en defensa del equipo en el partido de hoy ante el Sevilla (16.15/DAZN), además de advertir de que afrontan “una semana muy importante” y que por ello deben “jugar con confianza y con convicción”.

“Cada jugador del equipo podría estar en el once inicial. En el caso de Xavi, entrenó con nosotros hace unos meses, se lesionó, pero lo que he visto ahora es bueno, está de vuelta y hoy por hoy nos está dando una opción más. Eso es importante porque Balde no puede jugar y Koundé tampoco, así que necesitamos opciones y él es una muy buena opción”, declaró en rueda de prensa.

Sobre el duelo de hoy, pidió a sus futbolistas que jueguen “con confianza”. “Esta semana tenemos tres partidos más y para nosotros es una semana muy importante. Nuestro objetivo es disputar estos tres partidos en casa y ganar cada uno de ellos. No va a ser fácil, porque conocemos los puntos fuertes del Sevilla, nos lo demostraron en su campo. Lo que tenemos que hacer es jugar con confianza, con convicción, y es lo que quiero ver del equipo”, dijo, sin dar importancia a las elecciones presidenciales. “Estamos 100% centrados primero en el partido. Ya veremos qué ocurre después del partido”, añadió.

El Barça, líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, tratará de mantener su racha de once victorias en el Spotify Camp Nou, pero con un ojo puesto en la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones ante el Newcastle. Además, lo hará con la presencia de Gavi, que recibió el alta médica y regresará a una convocatoria tras seis meses de baja. El centrocampista andaluz tuvo que pasar por quirófano en el mes de septiembre para solucionar sus problemas en el menisco interno de la rodilla derecha con una artroscopia.

Denuncias cruzadas entre Laporta y Font por vulnerar la jornada de reflexión

Ni tan solo durante la jornada de reflexión los candidatos a la presidencia del Baça, Joan Laporta y Víctor Font, cesaron sus respectivos ataques. Por una parte, desde la candidatura de Laporta elevaron una queja por un mail enviado a los socios por la candidatura de Font. “Nosaltres volem un Barça millor. Només depén de tu. Demà vota”, decía el correo que, según ‘Nosaltres’, se envió tan solo con la intención de promover la participación. Por su parte, el equipo de Font denunció ante la junta electoral el “uso de recursos e imágenes del club” de forma partidista por ‘Defensem el Barça’. En consecuencia, la entidad emitió un comunicado con la siguiente advertencia: “Ante determinados hechos que se han producido, el Club y la Junta Electoral se ven obligados a recordar que cualquier acto de campaña que se haya llevado a cabo este 14 de marzo constituye una falta de respeto a los socios y un grave incumplimiento del artículo 52”.