Andrea Fuentes, en Lleida

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La seleccionadora española de natación artística, Andrea Fuentes (Valls, 7-4-1983), estuvo de visita ayer en Lleida donde participó en varios actos y habló de construir una mentalidad sólida y equilibrada para gestionar la presión y confiar en uno mismo, a partir del libro que acaba de lanzar “Mentalidad, propósito, pasión: Cómo conseguir tus metas disfrutando del proceso”, publicado por Espasa.

A primera hora de la tarde firmó ejemplares del libro en las instalaciones del CN Lleida, donde impartió un workshop con las nadadoras de la modalidad de artística del club. Más tarde, participó en la Llotja con una ponencia en un acto bajo el título “L’Esport i els seus valors com a clau de l’èxit”, conducido por Sergi Grimau y en el que hubo una mesa redonda con la gimnasta Àngela Mora (FEDAC), la entrenadora de rugby Irela Arbonés (Inef Lleida), la jugadora de hockey Bruna Odina (Llista), el baloncestista Oriol Paulí (Hiopos Lleida) y el exatleta y concejal de Deportes Jackson Quiñónez. La jornada fue organizada conjuntamente por la AE Ekke, Esport Femení y la Fundación 5H.