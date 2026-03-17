El Inef Lleida se jugará el ascenso a categoría estatal

El primer equipo masculino del Inef Lleida está firmando una magnífica temporada en la División de Honor Catalana, categoría en la que es un recién ascendido, y la ha refrendado asegurando la disputa del play off de ascenso a categoría estatal, la División de Honor B, que juegan los cuatro primeros clasificados.

El equipo leridano se aseguró su presencia en la promoción a la tercera máxima categoría en la jornada 15 y este fin de semana superó al Químic, su perseguidor en la tabla (38-23), para refrendar su segunda posición final en la penúltima jornada, que le asegura disputar las semifinales del play off en casa.

La primera eliminatoria para luchar por el ascenso será el 12 de abril en la Caparrella, aunque aún debe conocer su rival, el tercer clasificado, que se conocerá en la última jornada, este fin de semana, con tres aspirantes. Quien parte con ventaja es el propio Químic, actualmente tercero. Cuarto, pero aún con opciones es el CEU, rival de los leridanos este sábado, con la necesidad de sumar porque el Tarragona, quinto, aún aspira a una de las plazas de play off.

El Inef afrontará el tramo decisivo en una forma excepcional, debido a que encadena seis victorias y, desde la jornada 2, tan solo ha perdido un partido y fue frente al Gòtics, el líder. Pese a que el objetivo es “llegar a la final del play off”, el técnico de los leridanos, Fredy Joven, reconoce que el ascenso sería difícil de asumir. “No queremos ser un equipo ascensor. La categoría estatal es mucho más cara y a veces el nivel es mayor en División de Honor Catalana. Si lo conseguimos, ya plantearemos qué hacemos, porque seguro que tenemos bajas y lo debemos estudiar”.

El técnico destacó que “esta temporada hicimos una plantilla totalmente nueva y lo pagamos perdiendo los dos primeros partidos, pero rápidamente ajustamos las piezas y vamos volando”. “Siendo recién ascendidos, queríamos luchar por el play off, pero no esperábamos quedar tan arriba”, añade el técnico, que destaca la capacidad ofensiva del equipo, aspecto en el que lidera claramente la clasificación, con 594 puntos a favor y 91 ensayos, por los 540 y 83 que tiene el Tarragona, segundo en este ranking.