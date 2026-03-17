El leridano Jaume Rius gana la Copa francesa con el Lyon

El Olympique Lyonnais femenino, en cuyo staff técnico figura el leridano Jaume Joan Rius, conquistó la primera edición de la Copa de la Liga francesa (LFFP) tras imponerse por 0-1 al PSG el sábado en Abiyán (Costa de Marfil). El encuentro, disputado en el Stade Félix Houphouët-Boigny ante 27.900 espectadores, coronó al conjunto lionés como primer campeón de un torneo creado para proyectar el fútbol femenino francés en el ámbito internacional.

Jaume Joan Rius (Les Borges Blanques, 1984), que es uno de los tres asistentes del exentrenador del Barça Jonathan Giráldez, destacó en declaraciones a SEGRE el ambiente vivido en Costa de Marfil. “Había muchísimo ambiente; el público africano vive el fútbol con una pasión enorme”, dijo. Rius consideró que el marcador fue incluso corto. “Fue un 1-0, pero dominamos el partido; el PSG prácticamente no generó peligro”. Para el técnico leridano, el triunfo tiene además un valor especial: “Es el primer título de la historia de esta competición”. Más allá del fútbol, el viaje dejó también una vivencia personal enriquecedora. “Fuimos a trabajar, pero pudimos salir un par de horas del hotel y ver los mercados locales. Conocer la realidad del país fue muy interesante”, explicó Rius, quien resumió la estancia en África como “una experiencia muy positiva”.

La trayectoria de Rius se ha construido a partir de la constancia y la capacidad de adaptación en distintos contextos del fútbol formativo y profesional. Inició su carrera en el CF Borges y en la Escola Comarcal de Futbol Garrigues. Entrenó después en la base de la UE Lleida y en el Lleida Esportiu, además de las selecciones catalanas donde tuvo bajo su dirección a Lamine Yamal. El salto al ámbito internacional llegó posteriormente, cuando se incorporó como segundo entrenador de la selección femenina de Ucrania junto al técnico leridano Lluís Cortés.