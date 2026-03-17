CICLISMO
La Hivernal reúne a 400 ciclistas en Cervera
Con tres categorías de competición
La Hivernal de Cervera de BTT celebró el pasado domingo su 18ª edición con la participación de 440 ciclistas. La prueba, organizada por la Penya Ciclista de Cervera, volvió a apostar por recorridos renovados y discurrió por caminos de los términos municipales de Cervera, Ribera d’Ondara y Montoliu de Segarra, con salida desde la Universitat.
La jornada ofreció tres recorridos adaptados a distintos niveles. El Open, de 27 kilómetros y 550 metros de desnivel acumulado; el Rally, con 45 kilómetros y 950 metros de desnivel, y el Marathon, el más exigente, con 65 kilómetros y 1.400 metros de desnivel. Como ya ocurrió en la edición anterior, la modalidad Rally volvió a formar parte de la Copa BTT Catalunya Central, circuito que reúne seis pruebas a lo largo de la temporada. En el apartado deportivo, Ricardo Pio y Yolanda Caracuel se llevaron la victoria en la categoría Open. En Rally, los triunfos fueron para Guillem Muñoz y Noemí Moreno. Por su parte, en la distancia Marathon se impusieron Edgar Aránega y Anna Belló, completando así el palmarés de esta edición.