La Hivernal reúne a 400 ciclistas en Cervera

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

La Hivernal de Cervera de BTT celebró el pasado domingo su 18ª edición con la participación de 440 ciclistas. La prueba, organizada por la Penya Ciclista de Cervera, volvió a apostar por recorridos renovados y discurrió por caminos de los términos municipales de Cervera, Ribera d’Ondara y Montoliu de Segarra, con salida desde la Universitat.

La jornada ofreció tres recorridos adaptados a distintos niveles. El Open, de 27 kilómetros y 550 metros de desnivel acumulado; el Rally, con 45 kilómetros y 950 metros de desnivel, y el Marathon, el más exigente, con 65 kilómetros y 1.400 metros de desnivel. Como ya ocurrió en la edición anterior, la modalidad Rally volvió a formar parte de la Copa BTT Catalunya Central, circuito que reúne seis pruebas a lo largo de la temporada. En el apartado deportivo, Ricardo Pio y Yolanda Caracuel se llevaron la victoria en la categoría Open. En Rally, los triunfos fueron para Guillem Muñoz y Noemí Moreno. Por su parte, en la distancia Marathon se impusieron Edgar Aránega y Anna Belló, completando así el palmarés de esta edición.