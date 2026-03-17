La Trail Les Peülles espera una participación de 350 atletas

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La 12ª Marxa-Trail Les Peülles Memorial Lluís Garrofé se celebrará el 22 de marzo en Les Avellanes i Santa Linya con dos recorridos, de 11 y 32 kilómetros, y una participación prevista de unos 350 atletas. La prueba, presentada ayer en la diputació de Lleida, recorrerá Tartareu, Les Avellanes, Santa Linya y Vilanova de la Sal. La salida será desde la pista polideportiva de Les Avellanes a las 8.00 para la distancia larga y a las 9.00 para la corta.