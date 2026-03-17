Joan Laporta celebra su reelección con todo su equipo de trabajo entrada la madrugada de ayer. - EUROPA PRESS

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El presidente del FC Barcelona Joan Laporta aseguró, tras ser reelegido con un 68,18% de los votos frente al empresario Víctor Font, que el resultado de los comicios es “contundente” y les da “tanta fuerza” que les hará “imparables”.

Laporta, que subió al atril del auditorio acompañado por todos los miembros de su futura junta directiva, destacó que es “un apoyo a la obra hecha” que les da “fuerza” para seguir con su proyecto de acabar el Spotify Camp Nou, empezar la construcción del Palau Blaugrana y “fortalecer al primer equipo” con Hansi Flick en el banquillo y Anderson Luis de Souza ‘Deco’ en los despachos.

“En estas elecciones, ha existido una candidatura que presentaba una propuesta de confrontación y división, y los socios han votado nuestra propuesta con una mayoría muy amplia de que todos juntos defendemos el Barça contra todo y contra todos”, comentó el presidente electo.

Laporta empezó su discurso agradeciendo a “este club maravilloso en que sus socios votan para decidir quien será el presidente y si junta directiva”, algo que calificó como “único en el mundo”.

“Somos un club que vota, los socios se han desplazado en un día espectacular, ha sido una fiesta de la democracia, de civismo y una exaltación de barcelonismo”, dijo Laporta, quien elogió a Flick y Deco por haber participado en los comicios.

También tuvo unas palabras para su contrincante, Víctor Font, al que no mencionó directamente. “Me gustaría hacer una referencia a la candidatura contrincante, liderada por el candidato de ‘Nosaltres’, que también ha permitido que estos comicios fueran una fiesta del barcelonismo. Un aplauso para ellos también”, añadió. “Es un resultado contundente, que nos da tanta fuerza que nos hace imparables, no nos parará nadie. Serán los mejores años de nuestras vidas”, concluyó Laporta.

Tras su clara victoria, Laporta concedió de madrugada a TV3 una entrevista en la que ya anticipó que estaban mirando la manera de “cohabitar” con su vicepresidente Rafael Yuste, quien, por estatutos, va a ser la primera representación oficial del club hasta el 1 de julio cuando se hará efectivo el traspaso de poderes.

El Barça lucirá una tipografía inclusiva

Mañana en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Newcastle los jugadores azulgranas lucirán una tipografía diseñada por Anna Vives, en una iniciativa impulsada por la Fundació FC Barcelona con la colaboración de la UEFA Foundation y la Fundación Itinerarium.

Deco ya negocia la renovación de Flick

El director deportivo del FC Barcelona Deco ya negocia la ampliación de contrato del técnico Hansi Flick, que concluye en 2027, avanzó Sport. El sábado Deco se reunió con el agente de Flick, el israelí Pini Zahavi, y este lo hizo ayer con el entrenador alemán. Barça y Flick ya comentaron en su día que aparcaban las negociaciones hasta pasadas las elecciones.

Entre 70 y 950 € ver la final de la Champions

Las entradas para la final de la Liga de Campeones, que se disputará el 30 de mayo en Budapest (Hungría), saldrán a la venta con un precio de entre 70, en el caso de las que se vendan a través de los clubes clasificados, y 950 euros, según la UEFA. El Puskas Arena de Budapest tiene una capacidad de 61.400 espectadores, y 39.000 de esos asientos saldrán a la venta. Cada club finalista recibirá 17.200 entradas, todas ellas de 70 euros.

El City, a intentar remontar hoy al Madrid

El Real Madrid visita al Manchester City hoy (21.00) en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, duelo en el que los blancos defenderán la amplia renta de tres goles (3-0) lograda en su exhibición en la ida, además con la posibilidad de contar con Kylian Mbappé, mientras el conjunto inglés apela a la fuerza del Etihad Stadium ante un ‘imposible’ tras una jornada doméstica negativa.

El Rayo salva un punto en el añadido (1-1)

Un gol en el tiempo añadido de Ciss dio un punto al Rayo ante el Levante (1-1), que vio esfumarse una victoria que tuvo en su mano y después de que los franjirrojos jugaran casi toda la segunda parte con diez por la expulsión de Mendy.