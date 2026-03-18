Duelo para la salvación

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El AEM tiene hoy (18.00/Lleida En Joc) una oportunidad de oro para salir del descenso ante el Betis, un rival directo por la permanencia. Es la hora de la verdad. La ocasión perfecta para dejar atrás la zona roja de la tabla, en la que las leridanas han estado 19 de las 21 jornadas de Primera RFEF, y empezar a mirar hacia delante.

El conjunto leridano afronta ante el Betis el partido aplazado correspondiente a la jornada 17. Un choque que parecía gafado después de que el equipo aemista se viera obligado a replantearse hasta dos veces el desplazamiento a Sevilla. Primero, por la cancelación de los billetes de tren, por parte de Renfe, tras el accidente de Adamuz y el mal tiempo en Andalucía. Luego, por el aplazamiento definitivo del choque, por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), debido a la meteorología adversa.

Más de un mes después de la fecha inicial, el partido se disputará en una jornada intersemanal en la que el AEM llegará lanzado después de conseguir un triunfo vital ante el Europa (1-0) el pasado domingo y con el objetivo de puntuar para dejar atrás el descenso. La victoria, según el técnico del equipo, Rubén López, “fue un chute de energía” y sus jugadoras visitarán la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo “en el mejor momento de la temporada”. Tras imponerse con mucha solvencia en el derbi catalán, el AEM es undécimo clasificado con 23 puntos y un partido menos que el Cacereño, equipo que marca la salvación con los mismos puntos. Por su parte, el Betis llega después de ganar por 3-1 al conjunto extremeño. Las verdiblancas rompieron una sequía sin ganar de seis partidos y se colocaron, con 19 puntos, una plaza por detrás del AEM en la tabla. El partido será clave para que las leridanas ganen el ‘average’, en contra tras el 0-1 de la primera vuelta, y dejar al Betis a siete puntos. A pesar del poco tiempo de descanso entre su último partido y el Betis, López aseguró que el equipo viajará a Sevilla “con muchísimas ganas”. “Ante el Europa pudimos dosificar a algunas jugadoras. Será un partido muy difícil, pero si hacemos las cosas bien podremos ganar”, añadió.

Para preparar a conciencia el duelo ante el Betis en la Rafael Gordillo, que cuenta con un terreno de juego de césped natural, el conjunto del Secà de Sant Pere se entrenó ayer en el Camp d’Esports, donde ultimaron los detalles antes de volar esta madrugada hacia Sevilla.

Para el partido de hoy, el AEM no podrá contar con María Amaya, Paula Rojas y Laura Fernández, las tres bajas por una lesión de larga duración, y Noe Fernández es duda (ver desglose).

Noe, duda para el partido ante el Betis tras ver la quinta amarilla

Noe Fernández firmó una actuación de escándalo en la victoria del AEM ante el Europa por 1-0. Aun así, la centrocampista asturiana, que portó el brazalete de capitana por la ausencia de Inés, vio la quinta cartulina amarilla en el minuto 37 y su presencia en el choque ante el Betis es toda una incógnita, ya que la resolución de las sanciones no se publican hasta hoy por la tarde. De este modo, desde el club leridano están a la espera de conocer una resolución que será clave para saber si Noe podrá jugar ante el Betis. Si la RFEF publica la sanción antes de las 18.00 de la tarde, cumpliría su partido de sanción ante el Betis, si no lo hará el domingo en la visita al Atlético B.

La juvenil del AEM Abril Castell, convocada con Catalunya sub 16

Abril Castell, jugadora del juvenil A femenino del AEM, fue convocada ayer con la selección catalana sub 16 para disputar la Fase Final del Campeonato de España que se celebrará este fin de semana en la Ciudad Deportiva de Torrevieja, en Alicante. El equipo entrenado por la vigatana Anna Ponce afronta un fin de semana exigente en el que el viernes jugarán (12.30) el último partido de la primera fase ante Asturias y, después de haber conseguido un pleno de victorias en la fase de grupos, el sábado jugarán las semifinales. En el caso de superarlas, Catalunya, con la leridana Abril Castell entre sus filas, jugaría la final del Estatal sub 16.