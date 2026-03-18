Jesús Jiménez, en el Top 6

El piloto leridano Jesús Jiménez, junto a su copiloto Eduard Ferrán, firmó un notable sexto puesto en el Rallye Tierras Altas de Lorca, primera cita del CERT-Rallycar 2026 disputada el pasado fin de semana, en lo que supuso además un estreno muy positivo con el Ford Fiesta Rally2. La dupla logró situarse a las puertas del Top 5 en una prueba con 22 vehículos en la salida, confirmando una rápida adaptación a la categoría reina del Estatal de Tierra.

El propio Jiménez reconocía que el proyecto se cerró prácticamente a última hora. “A falta de quince días para la primera carrera del campeonato todavía no teníamos atado el proyecto y hemos ido bastante agobiados”, explicaba tras la prueba murciana. El impulso definitivo llegó gracias al premio logrado la temporada pasada. “Ganamos junto a Nacho Paz la Past Rally3 Trophy Iberia 2025 y el premio era correr una carrera con un Rally2. A partir de ahí hemos podido cerrar el campeonato de seis pruebas del Estatal”, detallaba el piloto leridano.

Pese al escaso margen de preparación, la adaptación al coche y al ritmo de la categoría fue inmediata. “La sorpresa ha sido que nos hemos adaptado muy rápido en la primera carrera y ya estábamos entre los primeros en la clasificación, acabando sextos aquí en Lorca”, destacaba.

Con el proyecto ya encarrilado, el objetivo pasa ahora por consolidarse entre los protagonistas del campeonato. “Estamos en la categoría reina del Estatal y vamos a intentar estar lo más arriba posible. Tenemos muchas ganas y estamos muy ilusionados”, afirmaba. Incluso mira más lejos a medida que avance la temporada. “Ha costado cerrar el campeonato, pero ahora queremos intentar luchar por el podio o incluso por ganar. Veremos cómo evoluciona todo”, concluía. Jiménez lleva dos años seguidos ganando campeonatos de España, en 2024 el de dos ruedas motrices y en 2025 el de Rally3.

En lo deportivo, el Rallye Tierras Altas de Lorca dejó un final muy disputado en su segunda mitad de competición, que terminó coronando a los rusos Alexander Semenov y Alexey Ignatov como primeros líderes del CERT-Rallycar 2026.

El CERT-Rallycar regresará los próximos 1 y 2 de mayo con motivo del Rallye Ciudad de Pozoblanco (Córdoba), segunda cita del campeonato nacional de tierra.