Tàrrega prepara la jornada del Día de la Actividad Física y la Salud

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El ayuntamiento de Tàrrega prepara para el 12 de abril la celebración del Día Mundial de la Actividad Física y la Salud, con una jornada matinal en el Parc Esportiu y la participación de una veintena de entidades. El programa incluirá una caminata, orientación, pilates y exhibiciones deportivas, además de talleres y actividades familiares. La iniciativa busca fomentar hábitos saludables y la práctica del ejercicio entre la ciudadanía.