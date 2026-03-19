El Circuit Fer se amplía hacia el Solsonés

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Circuit Fer que organiza cada año la Unió Excursionista Urgellenca arranca este fin de semana la 17ª edición. Lo hace con la tercera Embarrancada de Coll de Nargó, que marcará el inicio de una nueva temporada de carreras de montaña que este año llega con novedades. La principal es el estreno de dos nuevas carreras amigas (no puntuables). Una de ellas supone la entrada del Circuit Fer a la comarca del Solsonès, con la cita de La Xafonada, que transcurrirá por el municipio de Odèn (10 de octubre). La otra prueba que se incorpora al calendario es La Mata-Sants, el 25 de abril en Castellbò. La organización ha decidido limitar las carreras a un máximo de 13 por temporada, por lo que cada año habrá dos que descansen. Este año serán la Vertical Urgellet y la Radikal Estana.