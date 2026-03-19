Festival hacia cuartos

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Una segunda parte de ensueño, en la que el Barça se divirtió como pocas veces, permitió a los de Hansi Flick clasificarse para los cuartos de final de la Champions tras fulminar al Newcastle (7-2). Los azulgranas pasaron de tener dudas durante muchos minutos del primer tiempo a atropellar al equipo inglés. Destacó Raphinha con dos goles, pero con dos asistencias y un penalti forzado, Lewandowski también anotó un doblete y la goleada la completaron Lamine, clave al anotar el penalti para el 3-2 antes del descanso, Fermín y Bernal.

Y eso que el inicio del partido fue muy complejo para el Barça, porque el Newcastle tenía un plan que le funcionó hasta el intermedio. Eso fue lo que ocurrió durante buena parte del primer tiempo, en el que el conjunto inglés respondió cada vez a los goles de los de Hansi Flick hasta que aguantaron los pulmones de sus jugadores. Y los azulgranas lo pasaron muy mal, a pesar de que se adelantaron tres veces en el marcador. Raphinha abrió la lata en el minuto 6. Parecía que lo más complicado estaba hecho, pero no fue así. Los de Howe reaccionaron y Elanga puso el 1-1. Los de Flick volvieron a anotar en una falta botada por Raphinha, una asistencia de Gerard Martín de cabeza y el tanto de Bernal (2-1, min. 18), su quinto gol en nueve apariciones.

El Newcastle siguió con su plan de partido, no se descompuso y volvió a atacar por la izquierda y a la espalda del carrilero, entonces Araujo, que había entrado por el lesionado Eric Garcia en el minuto 22. Esta vez la asistencia fue de Barnes para el tanto de Elanga, que le ganó la partida a todos en el segundo palo. El gol había nacido de una pérdida de Lamine Yamal por un taconazo muy cerca del área grande.

En la parte final del primer tiempo, y en cuanto el Newcastle retrasó algo su línea de presión, el Barça tuvo más control y buenas ocasiones. Lewandowski falló una ocasión clarísima en el 40 y tampoco acertó en el 46, en un error compartido con Lamine. Al borde del descanso, Fermín sirvió sobre Raphinha, Trippier lo agarró y el penalti lo transformó Lamine (3-2, min. 52+), perdonándole la expulsión al inglés.

Ese 3-2 sí hizo daño al Newcastle. Ese gol, la llegada del descanso y el intervencionismo de Flick en el vestuario lo cambió todo y en la segunda parte el Barça destrozó a su rival en nueve minutos con 4 goles que pudieron ser muchos más.

“El 3-2 ha sido muy importante”

El técnico del Barça, Hansi Flick, no dudó en reconocer al final del partido que “ha sido un partido loco”, y destacando que el 3-2 fue clave. “Hemos jugado demasiado directos en la primera parte. Ellos son buenos en transiciones y no lo estábamos haciendo bien. Hemos conseguido controlar más el juego en la segunda parte y el 3-2 nos ha permitido volver a mandar en el partido antes del descanso, y eso ha sido muy importante”.

Eric Garcia y Joan García se retiran del campo

Eric García y Joan Garcia tuvieron que abandonar el partido antes de tiempo. El central barcelonés, que fue una de las novedades de salida de Hansi Flick, volvía después de descansar en la ida ante el Newcastle y contra el Sevilla, pero tuvo que retirarse a los 22 minutos de juego aquejado de unas molestias musculares. En el tramo final, fue el portero de Sallent el que tuvo que irse por unas molestias en un gemelo.

Lewandowski le ha marcado a 41 equipos

Robert Lewandowski ya ha marcado ante 41 equipos diferentes en la Champions League, más que ningún otro futbolista en la historia del torneo, superando a Leo Messi (40).