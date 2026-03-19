La élite de la escalada, en Lleida este fin de semana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida acogerá este fin de semana el Campeonato de Catalunya de escalada en bloque, que se celebrará por primera vez en el rocódromo Fanatic Lleida de La Bordeta y reunirá a unos 220 deportistas de seis categorías distintas. La prueba, que también puntúa como segunda cita de la Copa Catalana de la FEEC y fue presentada ayer en la diputación de Lleida, ha despertado una gran expectación, con las inscripciones completas en apenas una semana. La competición arrancará el sábado con las categorías sub-13 y sub-15, además de veteranos, mientras que el domingo será el turno de sub-17, sub-19 y absoluta.

El organizador y campeón del mundo Edu Marín subrayó que el éxito de participación obligó a ampliar plazas hasta los 220 inscritos. Por su parte, Marco Jubes, también organizador, destacó el elevado nivel competitivo: “Tendremos un atleta del equipo serbio, que irá a la Copa de Europa, y también hay que tener en cuenta que el equipo catalán ya tiene un nivel muy alto. Incluso viene gente de Valencia que va a Copas del Mundo”, explicó.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación, Sandra Castro, puso en valor que “la ciudad de Lleida acoja por primera vez un campeonato de estas características”, reforzando su posicionamiento como sede de eventos deportivos.