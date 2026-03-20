El Llista mira a Argentina

El Lleida Llista ha dado un paso estratégico en su planificación deportiva de futuro con la firma de un acuerdo de colaboración con el Andes Talleres Sport Club argentino, el principal referente de este deporte en la provincia de Mendoza, una alianza que pretende abrir nuevas vías de crecimiento para ambas entidades. El convenio, impulsado por el jugador listado Darío Giménez, formado en el club mendocino, busca generar oportunidades para jóvenes jugadores argentinos y, al mismo tiempo, fortalecer una cantera leridana que aspira a nutrir con talento propio a su primer equipo en los próximos años.

El propio Darío ha ejercido de nexo entre ambas entidades. Su experiencia personal, tras emigrar a Europa con solo 17 años rumbo a Italia, ha sido clave para dar forma a una iniciativa que pretende replicar ese camino para otros jóvenes. El acuerdo contempla que un grupo de jugadores del Andes Talleres, con edades comprendidas principalmente entre los 12 y los 17 años, viaje a Lleida previsiblemente el próximo mes de diciembre, coincidiendo con el parón estival en Argentina. Durante aproximadamente dos semanas, estos jóvenes convivirán con familias de la base del club leridano y se integrarán en la dinámica de entrenamientos de la base.

El presidente del Llista, Enric Duch, subraya el carácter formativo del proyecto: “Vendrían a entrenar con nuestros equipos y a partir de ahí veríamos si alguno puede ser interesante para incorporarlo. Sería una forma de establecer un vínculo con un club de los más importantes de Argentina y reforzarnos con jugadores con proyección”, señala Duch, que lo ve también como “una salida profesional para estos jóvenes”. Y es que muchos de ellos se ven obligados a abandonar la práctica competitiva en plena etapa de desarrollo por culpa de las limitaciones económicas de los clubes y a las exigencias laborales o académicas.

Desde Mendoza, el presidente del Andes Talleres, Óscar Walter Fernández, destaca el carácter bidireccional del convenio: “Es un intercambio entre los dos clubes. La idea es dar una oportunidad a nuestros chavales para ir a Europa, ya sean menores o incluso adultos, y también que jugadores de Lleida puedan venir a Argentina a vivir la experiencia”. Para el Pons Lleida, el proyecto también responde a una necesidad deportiva concreta: fortalecer una base que permita cubrir eventuales bajas en el primer equipo sin depender exclusivamente de fichajes externos.

Giménez lo resume como una apuesta “para que el día de mañana el Llista crezca y para traer gente de calidad. Es un proyecto que a la larga puede dar muchos frutos. Puede ser un trampolín para estos chavales. El Pons Lleida está creciendo mucho, tiene nombre y visibilidad”, destaca. Su vivencia personal refuerza el mensaje de esta iniciativa. “Salí de Mendoza a los 17 años y hasta el día de hoy el hockey es mi trabajo y mi vida. Me ha dado todo lo que tengo. Puedo aportar mi experiencia y mostrar a los chicos de Argentina que pueden hacerse una vida a través del hockey”, aseveró.

Más allá del rendimiento deportivo, el intercambio también busca un enriquecimiento cultural. “La gente de aquí también puede ir a Argentina a ver la realidad de allá”, apunta Giménez, reivindicando los valores que se forjan en contextos más modestos. El proyecto arranca como una prueba piloto, pero con ambición de continuidad. “Empezamos con un pequeño intercambio a ver hacia dónde va”, concluye Enric Duch. Un primer paso para construir un vínculo que, si fructifica, puede transformar el futuro de muchos jóvenes y convertirse en una inversión de futuro para el Lleida Llista.

Mantiene activa desde 2017 una colaboración con un club mexicano

El reciente acuerdo firmado con el Andes Talleres Sport Club no es el único vínculo internacional del Llista. En 2017, hace casi una década, el club ya suscribió un convenio con los Halcones de Ensenada de México, que aún continúa vigente. Fruto de esa alianza, el equipo compite como Lleida Llista México. La entidad mexicana, con sede en Nezahualcóyotl, cercana a Ciudad de México, ha mantenido intercambios deportivos. En 2020, técnicos leridanos impartieron un campus de tecnificación allí y meses después una decena de jugadores viajó a Lleida para entrenar. Estas iniciativas refuerzan la proyección global del club y su modelo formativo.

Prevén entradas por partido para la Final Four a precios populares

A un mes vista para que Lleida acoja, por cuarta vez, la Final Four de la WS Europe Cup de hockey patines, prevista para los días 18 y 19 de abril, el Pons Lleida y la Paeria mantuvieron este miércoles una reunión de trabajo para ultimar los preparativos del evento. Entre los asuntos tratados destacó la gestión de las entradas. Esta vez no se contemplan abonos para toda la fase final, sino localidades individuales para cada partido, las dos semifinales y la final. El club y el consistorio trabajan también para implementar una plataforma digital que agilice la venta. Los precios serán asequibles para favorecer la asistencia de aficionados.