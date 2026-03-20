Martí Bach presenta su historia de superación

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La presentación del libro La parada de la meva vida, del joven leridano Martí Bach, se celebró ayer en las instalaciones de Atlètic Segre donde juega de portero, en un acto emotivo que reunió a familiares, amigos, compañeros de equipo y representantes del ámbito deportivo y social de Lleida.

El evento estuvo conducido por el periodista leridano Sique Rodríguez y contó con la participación de Pau Torres, capitán y guardameta del primer equipo del Atlètic Lleida. Ambos acompañaron al autor en una conversación cercana en la que se repasó el proceso vital que recoge la obra, marcada por la lucha contra la leucemia y la superación personal.

Durante el acto se puso en valor la valentía de Martí, quien compartió algunos de los momentos más significativos de su experiencia. Ingresos hospitalarios, meses de quimioterapia y un largo periodo de medicación marcan un camino en el que el fútbol y la escritura se convirtieron en refugio. El proyecto ha contado con el apoyo de la Fundació FC Barcelona y con la implicación del futbolista Dani Olmo, quien ha colaborado con una dedicatoria. También destaca el prólogo de Marta Segú, directora general de la fundación. Los beneficios de la publicación se destinarán a la investigación del cáncer infantil en el Hospital Vall d’Hebron y a Afanoc.