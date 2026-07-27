Boya, con buen ritmo, termina decimoquinto

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El piloto de Fórmula 2 de Les, Mari Boya, cerró ayer el Gran Premio de Hungría con una decimoquinta posición en la carrera larga y afronta el parón de verano en la vigésima posición de la clasificación general, con un total de 12 puntos. El primero en completar las 37 vueltas del domingo fue el mexicano Noel León, seguido del 'poleman' Kush Maini, con el brasileño Rafael Camara en el tercer escalón.

Boya, que partía desde el fondo de la parrilla, protagonizó una espectacular salida al adelantar a dos pilotos en los primeros metros, lo que le permitió situarse decimonoveno pese a llevar los neumáticos duros. Durante la carrera mantuvo un buen ritmo, evitó errores y fue ganando posiciones hasta cruzar la meta en decimoquinta posición, por delante de su compañero de equipo, Sebastián Montoya, que había arrancado décimo.

Aunque no logró puntuar en Hungaroring, el balance del fin de semana es positivo en cuanto a sensaciones. Desde las mejoras introducidas por el equipo e ingenieros tras varios cambios en el monoplaza, Boya dió un paso adelante en ritmo de carrera, una evolución que también se vió reflejado en sus resultados en la clasificación.

Aun así, desde su equipo lamentaron los problemas de frenos que el piloto sufrió los viernes tanto en el Hungaroring como en Spa-Francorchamps, y que condicionaron su rendimiento en los entrenamientos libres y, sobre todo, en la sesión de clasificación.

De hecho, el pasado viernes, en Hungría, Boya sufrió un accidente durante la única sesión de libres e impactó contra el muro de protección, lo que limitó su preparación. Ya en la sesión que definía la parrilla, el piloto de Les vio cómo le anulaban una vuelta por exceder los límites de velocidad y quedó relegado a la última posición de salida.

Ahora Mari Boya tendrá tiempo para cargar pilas hasta el Gran Premio de Monza (Italia), del 4 al 6 de septiembre.