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AUTOMOVILISMO

Boya, con buen ritmo, termina decimoquinto

El piloto de Les salía desde la última posición de parrilla por una sanción

Mari Boya durante el Gran Premio de Hungría. - EFE

Mari Boya durante el Gran Premio de Hungría. - EFE

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El piloto de Fórmula 2 de Les, Mari Boya, cerró ayer el Gran Premio de Hungría con una decimoquinta posición en la carrera larga y afronta el parón de verano en la vigésima posición de la clasificación general, con un total de 12 puntos. El primero en completar las 37 vueltas del domingo fue el mexicano Noel León, seguido del 'poleman' Kush Maini, con el brasileño Rafael Camara en el tercer escalón.

Boya, que partía desde el fondo de la parrilla, protagonizó una espectacular salida al adelantar a dos pilotos en los primeros metros, lo que le permitió situarse decimonoveno pese a llevar los neumáticos duros. Durante la carrera mantuvo un buen ritmo, evitó errores y fue ganando posiciones hasta cruzar la meta en decimoquinta posición, por delante de su compañero de equipo, Sebastián Montoya, que había arrancado décimo.

Aunque no logró puntuar en Hungaroring, el balance del fin de semana es positivo en cuanto a sensaciones. Desde las mejoras introducidas por el equipo e ingenieros tras varios cambios en el monoplaza, Boya dió un paso adelante en ritmo de carrera, una evolución que también se vió reflejado en sus resultados en la clasificación.

Aun así, desde su equipo lamentaron los problemas de frenos que el piloto sufrió los viernes tanto en el Hungaroring como en Spa-Francorchamps, y que condicionaron su rendimiento en los entrenamientos libres y, sobre todo, en la sesión de clasificación.

De hecho, el pasado viernes, en Hungría, Boya sufrió un accidente durante la única sesión de libres e impactó contra el muro de protección, lo que limitó su preparación. Ya en la sesión que definía la parrilla, el piloto de Les vio cómo le anulaban una vuelta por exceder los límites de velocidad y quedó relegado a la última posición de salida.

Ahora Mari Boya tendrá tiempo para cargar pilas hasta el Gran Premio de Monza (Italia), del 4 al 6 de septiembre.

Norris consigue la primera victoria de la temporada

Lando Norris (McLaren) logró ayer la victoria en la carrera del Gran Premio de Hungría, por delante del neerlandés Max Verstappen y del líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli, mientras que los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz terminaron decimocuarto y decimoctavo respectivamente. Norris, vigente campeón del mundo celebró su primer triunfo del año justo antes del parón veraniego, todo tras una carrera sólida en la que la alegría en McLaren no pudo ser total por un problema en la caja de cambios del australiano Oscar Piastri cuando luchaba con su compañero por la victoria. La cruz fue para Ferrari, que en un circuito en el que se presentaba como el coche más rápido no fue capaz de meter a ninguno de sus dos monoplazas en el podio. Hamilton cruzó la meta cuarto, aunque perdió la posición con su compañero, el monegasco Charles Leclerc, por exceder el límite de velocidad en el pitlane.

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