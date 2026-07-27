Pogacar es pentacampeón

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El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) culminó ayer la conquista de su quinto Tour de Francia, tercero consecutivo, tras la marcha triunfal que culminó en París, una jornada que también se encargó de animar con las subidas a Montmartre y la antológica victoria de Mathieu van der Poel.

Como el año pasado y gracias al cambio del circuito de los Campos Elíseos que propició la celebración de los Juegos Olímpicos de 2024, el Tour terminó con una ‘Clásica’ donde los mejores honraron a este deporte y a la ‘Grande Boucle’. Un histórico Pogacar se puso a los mandos en las tres subidas al famoso barrio parisino y, pese a no entrar bien colocado en la última, se escapó junto a Van der Poel.

Con 10 kilómetros para la meta, ambos rodaron mano a mano manteniendo a unos 8-12 segundos a un pequeño grupo perseguidor y, después, a todo el pelotón. El neerlandés, más poderoso en el final, se la jugó con lo que le quedaba en los últimos 700 metros y firmó una heroica victoria de fotofinish, casi engullido por el grupo, mientras Pogacar daba por cumplido un Tour espectacular, dejando a Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a más de seis minutos. Mads Pedersen (Lidl-Trek), que se quedó con el maillot verde, fue tercero en el intento de cazar a Van der Poel, con Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) segundo.

El líder del UAE Team Emirates-XRG, a sus 27 años, se convirtió en el quinto ciclista con cinco Tours en su palmarés, igualando a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. El esloveno, que sufrió mucho más el año pasado, firmó una victoria inevitable, más si cabe cuando en la 15ª etapa se quedó fuera de combate su gran rival del Visma, el danés Jonas Vingegaard, quien abandonó por una caída.

En la clasificación general, con el triunfo de Pogacar y el segundo puesto de Evenepoel, Isaac del Toro, compañero de equipo del esloveno, se adjudicó la tercera plaza en el podio. El mejor español en la general fue Juan Ayuso (Lidl-Trek), séptimo.