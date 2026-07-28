Hansi Flick viaja a Inglaterra con Ter Stegen y De Jong

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El FC Barcelona, bajo las órdenes de Hansi Flick, viajó ayer al St. George's Park (Inglaterra) para iniciar la concentración de pretemporada tras dos semanas de entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Los jugadores continuarán su preparación para la campaña 2026-27 con dos partidos, el primero ante el Birmingham City este viernes y otro contra el Preston North End, el lunes 3 de agosto.

En su tercera temporada como entrenador, Hans-Dieter Flick se lleva a Inglaterra a 30 jugadores, la mayoría juveniles y del filial, pero entre ellos un Ter Stegen que mantiene conversaciones para incorporarse al Ajax, el lesionado De Jong y Ronald Araujo, en el tramo final de su recuperación por una lesión en un entrenamiento con la selección uruguaya antes del Mundial. Del primer equipo están: Szczesny, Héctor Fort, Balde, Christensen, Gerard Martín, Casadó, Marc Bernal, Roony Bardghji y Karim Adeyemi, último fichaje del equipo. También se espera que Raphinha se una al grupo durante la semana, igual que Cancelo.

Los semifinalistas y finalistas en el Mundial, Joan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Olmo, Ferran, Lamine, Koundé y Anthony Gordon, fichaje de este verano, tienen permiso del club para descansar hasta mediados de agosto.

Los aficionados podrán disfrutar de los partidos de pretemporada del Barça por TV3 y Esport3, igual que el Joan Gamper contra el egipcio Al Ahly, que se disputará el miércoles 19 de agosto (20.00).