Marc Bernal se ve preparado para ser titular en el Barça

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En su tercera temporada con el primer equipo del FC Barcelona y con la lesión de rodilla superada por completo, Marc Bernal afronta la campaña 2026-27 con la intención de ser titular en el conjunto de Hansi Flick: “Mi objetivo es intentar coger mi mejor nivel posible y jugar los máximos minutos para poder ayudar al equipo”.

El de Berga, uno de los trece jugadores del primer equipo que viajaron al ‘stage’ de pretemporada en St. George’s Park (Inglaterra), y al que se unió ayer el brasileño Raphinha, disputó el curso anterior 33 partidos en los que anotó cinco goles. Con una relevancia en el equipo ascendiente, después de la lesión de rodilla de Frenkie de Jong Bernal contará con más oportunidades para ser titular y repartirse el medio del campo con Pedri.

Por su parte, el guardameta del Barça y reciente campeón del mundo, Joan García, aseguró desde su campus en Blanes que el objetivo para la 26-27 “es la Liga de Campeones, que es el máximo trofeo a nivel de clubes”. Además, el de Sallent elogió a su compañero Ferran Torres, que podría salir en este mercado de fichajes: “Es un gran jugador, dentro y fuera del campo. Si fuese por mí, claro que se quedaría”.

La junta directiva del FC Barcelona anunció ayer que está adelantando el proceso de cierre de las cuentas correspondientes a la temporada 2025-26, así como la elaboración del presupuesto de 2026-27, para incluirlo en un mismo orden del día, en una única convocatoria y en una única asamblea, que se celebraría en septiembre. Después de dicha reunión, el club azulgrana también confirmó que está preparando un amistoso para el 15 de agosto en Tánger y contra un equipo local.