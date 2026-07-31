Gust de Lleida ya juega

La campaña Gust de Lleida ya tiene su primer gran escaparate deportivo. La iniciativa impulsada por la Diputación para convertir el deporte leridano en embajador del sector agroalimentario del territorio arrancó ayer con su primera colaboración, y lo hizo de la mano del Ilerna Lleida, el principal referente del deporte en general y del baloncesto en particular de la provincia y uno de los 14 clubes de élite implicados en el proyecto.

El estreno se materializó en el Espai Fruita-Barris Nord, donde los presidentes de la Diputación, Joan Talarn, y del Força Lleida, Albert Aliaga, descubrieron la nueva imagen de la campaña sobre la pista. Los dos círculos que delimitan el tiro libre lucen desde ahora la identidad de Gust de Lleida, convirtiendo uno de los espacios más visibles del pabellón en un escaparate permanente para los productos y profesionales agroalimentarios leridanos.

El acto reunió a cerca de cuarenta productores, elaboradores, cooperativas y empresas vinculadas a la marca, que representa a más de 700 agentes de las tierras de Lleida, el Pirineo y Aran. Fruta, aceite, vino, quesos, miel, turrones, pan, agua o zumos estuvieron representados en una jornada concebida para poner rostro a un sector que la Diputación quiere situar en el centro del orgullo territorial.

“Es mucho más que incorporar un logotipo a la pista”, destacó Talarn, que defendió la alianza entre deporte y alimentación como una vía para dar visibilidad a quienes trabajan y generan actividad económica en el territorio. “Gust de Lleida entra en el Barris Nord para dar visibilidad a la gente que alimenta nuestro territorio y para aprovechar la fuerza del deporte como escaparate del producto local, de nuestra economía y de nuestros pueblos”, añadió. También incidió en que el objetivo “es poner en valor el producto, al comerciante, al restaurador, a toda la cadena que tenemos alimentaria en las tierras de Lleida, el valor de un producto de calidad, de proximidad que queremos que los primeros que lo sepan seamos nosotros mismos, que lo sintamos con orgullo”.

La elección del baloncesto como primera parada no es casual. Talarn definió al club como “la punta de lanza del deporte leridano” y explicó que la colaboración se extenderá progresivamente al resto de entidades participantes. La previsión es que Gust de Lleida aparezca también en retransmisiones, actos y otras acciones de promoción vinculadas a los clubes, como puntos de venta de los productos en los pabellones o campos de fútbol.

Albert Aliaga, por su parte, calificó el acuerdo de “histórico” para el club y el territorio y remarcó que la colaboración trasciende la dimensión económica. “Nuestro club siempre ha hecho bandera del orgullo leridano y lo seguiremos haciendo”, dijo, al tiempo que avanzó que el equipo femenino del Força Lleida competirá esta temporada bajo el nombre de Gust de Lleida.