Un curso forja a los técnicos y árbitros del futuro

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Más de una veintena de jóvenes llevaron a cabo el curso de formación de entrenadores deportivos y árbitros. Una formación, de 90 horas y con una metodología teoricopráctica, que fue impulsada por la Cambra de Comerç de Lleida, el Consell Esportiu del Segrià y la Associació Xavi Estrada. Los participantes completaron con éxito el curso que se desarrolló, en su totalidad, en el Complex Esportiu Antoni Palau de Torrefarrera.

El programa formativo tuvo una duración total de 90 horas y combinó contenidos teóricos con sesiones prácticas sobre el terreno. Los jóvenes trabajaron aspectos relacionados con la planificación y la dirección de actividades deportivas, el liderazgo y la gestión de grupos, las reglas de juego, el arbitraje, la resolución de conflictos, la comunicación, los valores deportivos y los primeros auxilios. Además, uno de los elementos más destacados del curso fue la calidad y la experiencia del profesorado, formado por profesionales especializados en diferentes ámbitos del deporte, el entrenamiento, el arbitraje, la psicología, la gestión de grupos y la atención sanitaria.

Por su parte, Xavi Estrada, director de la asociación que lleva su nombre, valoró muy positivamente la experiencia. “Ha sido una formación muy completa, vivencial y con un equipo docente de primer nivel. No queríamos limitarnos a transmitir conocimientos teóricos, sino que los jóvenes pudieran ponerlos en práctica, equivocarse, aprender y crecer en un entorno real”, destacó el exárbitro de Primera División.

Asimismo, Estrada también puso en valor la implicación de todos los participantes, que “han demostrado tener muchas ganas de aprender, responsabilidad y capacidad de superación”, concluyó.