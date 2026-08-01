MOTOCICLISMO
Farré sube al podio en Gales y acecha al líder del Mundial
El leridano está a dos puntos del segundo clasificado y a cuatro del primero
El piloto leridano Arnau Farré se ha metido de lleno en la pugna por el título mundial de Trial2, la segunda categoría internacional de esta disciplina motociclista, después de los resultados conseguidos en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuarta cita del certamen disputada el pasado fin de semana en la localidad galesa de Anglesey. El piloto de Vilanova de Segrià firmó la cuarta posición en la primera jornada y fue segundo el domingo, lo que le ha permitido acercarse un poco más al liderato pese a haber descendido una posición, pasando de segundo a tercero.
Farré, que llegaba a la cita a 20 puntos del liderato que ocupa el joven barcelonés Àlex Canales, se fue de tierras galesas a solo cuatro, después del fiasco de su compatriota en la segunda jornada. Ahora el leridano es tercero con 202 puntos, a solo dos del segundo puesto que ocupa el británico Harry Turner, y a cuatro de Canales cuando aún restan cuatro pruebas por disputarse, justo la mitad del campeonato.
Arnau Farré arrancó la carrera de Anglesey rozando el podio, ya que acabó cuarto, muy cerca de Canales, que se hizo con el tercer cajón. En la jornada dominical, todos los pilotos mejoraron sus prestaciones, incluido Farré, que logró la segunda posición final, solo superado por el italiano Francesco Titli. Por detrás quedó Turner, que completó el podio, mientras que Canales solo pudo ser octavo.
El certamen se reanudará dentro de un mes, concretamente el próximo 29 y 30 de agosto en Cahors (Francia).