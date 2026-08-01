Jordi Sidi, en lucha por el Sáhara a través del fútbol

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

“Si hubiéra de definir lo que supone representar al Sahara Occidental en una palabra sería orgullo. Luchamos cada día con las herramientas que tenemos, sobre todo con el deporte, para dar visibilidad a una causa que desgraciadamente no tiene la notoriedad que merece”, apuntó a SEGRE el reciente fichaje del Lleida CF Jordi Sidahmed 'Sidi', que desde 2021 representa internacionalmente al Sáhara Occidental, el único país africano que Naciones Unidas sigue considerando pendiente de descolonización.

Sidi creció en Lleida, pero nació en el año 2000 en Molins de Rei y es hijo de la diáspora saharaui. Sus padres emigraron a Catalunya en busca de un futuro desde el país norteafricano, un territorio que fue colonia española y que, en la actualidad, está en manos de Marruecos, que lo considera parte de su territorio y controla aproximadamente el 80% del territorio. A pesar de que la Corte de Justicia descartó que el reino alauita tuviera soberanía sobre el territorio y Naciones Unidas reconociera el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, la realidad es que el Sáhara sigue olvidado y su población se vio obligada a emigrar a Europa o a los campos de refugiados de Tinduf, donde reside parte de la familia del extremo del Lleida CF. En este contexto, el fútbol se convirtió en arma y altavoz. Emulando al equipo del Frente de Liberación Nacional de Argelia, en 2020 se creó la Federación Saharaui de Deporte, un proyecto que, según Sidi, “surgió de la absoluta nada” para que los hijos de la diáspora pudieran representar a su país. El primer amistoso fue en 2021 ante el Abetxuko de Vitoria y desde entonces “hemos llegado a jugar en Argelia ante 30.000 personas”, remarcó un Sidi que aseguró que el futbol “es una herramienta que llega donde no llega otra herramienta o bala y nos ha permitido dar a conocer un conflicto que la mayoría de gente ni siquiera sabía que existía”. Más allá de la selección, Sidi también luchará “en el barro” con el Lleida CF, club al que llegó procedente del Alcarràs de Segunda Catalana y que, cuando le llegó la opción, “no pude decir que no”. Su objetivo es devolver al Lleida donde se merece y su deseo: “un Sáhara libre y el Lleida en Primera División”, bromeaba.