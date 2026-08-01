Kilómetros para salvar vidas

“Segrià 38. El batec d’una comarca”. Este es el eslogan del proyecto solidario impulsado por el leridano Mikel San Rafael, que pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de donar sangre, especialmente durante los meses de verano, cuando las reservas disminuyen considerablemente, y al mismo tiempo dar visibilidad a la artritis psoriásica que padece. El reto se desarrollará del 3 y 8 de agosto y consistirá en recorrer los 38 municipios que forman la comarca del Segrià a lo largo de seis etapas, completando cerca de 280 kilómetros.

La vicepresidenta de la Diputación de Lleida, Sandra Castro, destacó en la presentación de la iniciativa la importancia de una campaña que une deporte y solidaridad. “En época de verano las donaciones bajan, pero la necesidad continúa existiendo”, recordó. El presidente de la Associació de Donants de Sang del Segrià, Josep Antoni Moreno, recordó que “con una sola donación salvamos tres vidas y es muy importante”.

El impulsor del proyecto, Mikel San Rafael, desveló que esta iniciativa nace de un sueño personal. “Esto no deja de ser un pequeño sueño que tuve un día y ahora se está haciendo realidad, incluso mucho más grande de lo que me esperaba”, reconoció. Explicó que el objetivo es doble. “El reto es visibilizar tanto la donación de sangre como la enfermedad que padezco, que es la artritis psoriásica, que hace que por desgracia no pueda dar sangre. Esa es una de las razones por las que quiero enviar el mensaje de que hay que donar sangre, porque es muy importante para salvar vidas”. Además, añadió que también pretende reforzar el sentimiento de pertenencia a la comarca. “Otro de los objetivos es unir al Segrià, porque a veces somos muy rivales, y esta es mi manera de unir a todos los pueblos en un solo territorio”. Sobre la enfermedad, recordó que “se trata de una enfermedad autoinmune, silenciosa, porque no se ve, pero se siente”, aseguró.

La salida tendrá lugar el lunes 3 de agosto, a las 8.00 horas, desde la estación de tren de Lleida con dirección a Artesa de Lleida, de 44 kilómetros de recorrido. La segunda jornada transcurrirá entre Artesa de Lleida y Alpicat, de 53 km., para seguir con otra entre Alpicat y Gimenells, que será la más larga, con casi 60 km. La cuarta discurrirá entre Gimenells y La Granja d’Escarp, de 47 km., mientras que la quinta enlazará la Granja d’Escarp y Sarroca de Lleida, con alrededor de 50 km, considerada la más exigente por el desnivel acumulado y el desgaste físico. Finalmente, la sexta y última etapa le llevará desde Sarroca de Lleida hasta Lleida, con 25 km.