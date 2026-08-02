“El oro me ayuda a quitarme la espina de París, pero no del todo” - RFEP/MARC ETXANIZ

El oro conquistado en Oklahoma supone el mayor éxito de la carrera de Miquel Travé y le permite aliviar, aunque no borrar, la decepción de quedarse a las puertas del podio en los Juegos de París.

¿Ya empieza a creerse que es campeón del mundo?

Cuesta, cuesta. La verdad es que cuesta procesarlo. Creo que necesito un tiempo para acabar de digerirlo y creérmelo. Poco a poco me voy dando cuenta, lo voy viendo con perspectiva y estoy muy contento la verdad.

Después de los Juegos Olímpicos, es el mayor título que se puede conseguir.

Sí, después de los Juegos Olímpicos es el título más grande al que se puede aspirar. Y, además, creo que es más complicado conseguirlo en un Mundial que en unos Juegos, porque en la cita olímpica solo hay un palista por país, mientras que en el Mundial somos tres de cada país, así que encuentras a más gente buena y competente.

Además, es el primer palista español campeón del mundo de C1 en una modalidad olímpica.

Sí. En modalidades que no son olímpicas ya había habido un par, pero en modalidad olímpica soy el primero. Me lo dijeron después de haberlo conseguido. No lo sabía; pensaba que alguno seguro que ya había sido campeón antes, porque habíamos tenido buenos resultados en Mundiales. No sabía que había sido el primero y, bueno, ha sido un placer poder conseguirlo.

Después de lo que pasó en los Juegos de París, donde una penalización al final le dejó sin medalla, ¿este título mundial le sirve para quitarse aquella espina clavada?

Es diferente. Al final, los Juegos Olímpicos son la competición por excelencia. Evidentemente, me ayuda a quitarme un poco esa espina, pero no del todo. Todavía quiero seguir entrenando y mejorando para poder llegar a los siguientes Juegos, clasificarme y, una vez allí, conseguir una medalla. Pero sí, evidentemente ayuda.

Aquello fue un golpe duro. Tenía la medalla prácticamente en las manos y una penalización al final le dejó quinto.

Sí. Los Juegos Olímpicos son una competición muy especial, que se celebra una vez cada cuatro años y que es el mayor acontecimiento deportivo que existe. Al final, sigue siendo una cosa que tengo pendiente. Pero también puedo conseguir otras cosas por el camino, ganar confianza y obtener buenos resultados, y creo que eso siempre está muy bien.

¿Utilizó aquella decepción como motivación para los campeonatos posteriores?

Sí. No diría que fue un punto de inflexión porque siempre había tenido motivación, pero sí fue una primera caída fuerte en mi carrera deportiva. Aunque, cuando lo ves con perspectiva, dices: «Fui a unos Juegos Olímpicos, disputé la final y acabé quinto, rozando las medallas». Fue un momento en el que lo vi muy cerca y se me escapó. Intenté utilizarlo como motivación, además de la tristeza o la decepción que podía tener entonces, para volver con más fuerza y buscar más resultados.

Ganar en el canal de Oklahoma, que será escenario de la competición de eslalon de los Juegos de Los Ángeles, es un buen preludio.

Sí, evidentemente. Empezar en una primera competición grande allí y conseguir este resultado está muy bien. También es verdad que hay que mantener la calma, porque quedan ocho competiciones más. Esta era solo la primera para clasificarse para los Juegos, así que queda mucho trabajo por delante. Primero hay que llegar, clasificarse y superar todos los procesos de selección que pidan.

Tiene ya una doble corona: campeón de Europa el año pasado y campeón del mundo ahora. No se puede pedir más.

La verdad es que no me puedo quejar. Estoy muy contento de cómo están yendo las cosas. El año pasado también acabé cuarto del mundo. Evidentemente, duele quedarse otra vez fuera de las medallas, pero fue un gran resultado y una gran temporada. Este año me estaba costando un poco más al inicio, pero confié en que lo estaba haciendo todo bien, como tocaba, y al final ha salido el resultado.

¿Cuál es ahora el objetivo principal?

Como decía, esto acaba de empezar y es una carrera de larga distancia. Tenemos que mantener la calma, la concentración y entrenar mucho para poder completar el trabajo. El objetivo principal, evidentemente, es hacer buenos resultados y ganar Mundiales, pero el otro gran objetivo es ir a los Juegos.

Ya fue campeón del mundo y de Europa en categoría júnior. ¿Pensaba que algún día también lo sería en categoría absoluta?

Que lo quisiera, seguro; que lo sería, no me lo imaginaba. La verdad es que nunca me llegué plantear si llegaría a serlo o no. Evidentemente, lo buscaba, y al final he podido serlo. No sabía si volvería a ser campeón del mundo y, mira, se ha dado esta vez. Estoy encantado, y cuantas más veces pueda darse, mejor, porque son buenas noticias.

En Oklahoma entró en la final por los pelos. ¿Confiaba realmente en poder luchar por una medalla?

En la semifinal hice el trabajo que tocaba, que era pasar el corte. Tuve una penalización que me hizo pasar del segundo al décimo puesto, fue bastante apretado, pero hice la tarea que me tocaba, que era pasar, y una vez estás en la final todos empezamos con el marcador a cero. Sabía que podía ser rápido porque la semifinal había sido rápida. Había tenido un par de errores que tocaba afinar para la final y pude hacerlo. El tiempo empieza para todos en la salida y lo que haces en la llegada es lo que cuenta, la semifinal no afecta. Salí sabiendo que tenía opciones: si lo hacía bien, podía estar ahí. Salí, lo di todo y salió.

Fue el segundo palista en bajar en la final y al cruzar la meta ya lo celebró. Tenía claro que la medalla estaba asegurada.

No. Quedaban diez palistas por detrás y los diez eran muy capaces de hacer un tiempo como el mío. Sí sabía que había sido uno o dos segundos más rápido que el mejor tiempo de la semifinal, pero nunca sabes. Igual todos hacen la mejor bajada de su vida y acabo cuarto otra vez, pero al llegar dije: «Con esta bajada, la medalla no se me puede escapar». Estaba contento por haber conseguido una medalla y, además, que fuera de oro. Era una muy buena bajada y fue fantástico.

¿Qué sintió cuando vio que el último rival no podía superarle y que era campeón del mundo por primera vez?

No me gusta celebrar antes de tiempo, aunque vea que el rival ha tocado o que va unos cuatro segundos por detrás y es imposible que me recupere. No me gusta celebrar antes de tiempo por respeto al rival y porque no hace falta hacerlo. Si puedo espero treinta segundos a que llegue y que se confirme, entonces sí puedo celebrarlo. Estaba allí con los nervios de ver cómo acababa, pero poco a poco veía que no me recortaban tiempo y que estaba rozando el oro.

¿Qué se le pasó por la cabeza tras confirmarse que era campeón?

Nada especial. Lo celebré con mi equipo, aunque estaba un poco en estado de shock. Pensar: «Ostras, lo que acaba de pasar». Me ha costado unos días asimilarlo y procesar lo que ha pasado.

¿Pudo dormir aquella noche?

Me costó, pero sobre todo porque llevaba ya cuatro días de competición, hacía mucha calor y aquel día había acumulado mucho cansancio. Además, hasta que salí en la final estuve ocupado y la competición supone también un esfuerzo físico. Después tuve cuarenta cosas que hacer: entrevistas, responder mensajes, fotos, control antidopaje... Cuando llegué al hotel estaba tan cansado que prácticamente no pude dormir ni descansar. Entre el cansancio y la adrenalina, supongo que no ayudó. Poco a poco he ido recuperando y ya descanso bien.

El piragüismo español lleva años siendo una potencia mundial. ¿Qué explica esta evolución?

Creo que como piragüismo hemos tenido una evolución muy buena en los últimos años, especialmente en las dos últimas décadas. Hemos ido escalando poco a poco y los referentes han marcado un camino y una línea. Los que estamos por debajo hemos intentado apretar para llegar donde estaban ellos e incluso mejorar los resultados que se habían conseguido hasta ahora. La generación que está apretando ahora y la que viene por detrás lo está haciendo muy fuerte. Los júnior y sub-23 están consiguiendo muchas medallas, hay mucho potencial y es verdad que el deporte ha evolucionado mucho. También ha habido una buena inversión y la Federación confía mucho en nosotros e invierte para que podamos llegar hasta aquí.

En el Mundial hubo tres palistas del Cadí, dos por España y uno por Andorra. El club sigue nutriendo la cantera.

Sí, evidentemente siempre hay generaciones. Ahora hay algún hueco por edad que no acaba de salir, pero eso pasa en todos los deportes. Ahora, por ejemplo, tenemos una generación más joven, de infantiles y algunos que empiezan a ser cadetes, que están apretando muy fuerte. Creo que tenemos relevo en España para muchos años.

Entrenáis muchas horas y en condiciones a veces muy duras, sobre todo en invierno. ¿Todo ese esfuerzo merece la pena?

Cuando lo consigues, la verdad es que es satisfactorio porque dices: «Todo el trabajo que he hecho y que tengo detrás me ha valido la pena». Pero también puede pasar que lo hagas todo y no salga. Tienes que estar preparado para que en este deporte puedas darlo todo y que no acabe saliendo. Si piensas que todo esto no ha valido la pena porque no ha salido el resultado, entonces no hace falta que te metas en el mundo del deporte. Al final, tener una disciplina te aporta muchas cosas en la vida en general. Yo considero que a mí sí me ha valido la pena y estoy contento de hacer lo que hago. Y que además el resultado me acompañe, pues ayuda.

El piragüismo puede parecer un deporte especialmente cruel porque todo se decide en poco más de un minuto y cualquier error puede dejarte fuera de la lucha por el podio, como ya le ha pasado alguna vez.

Sí, es tal cual. Es un deporte de aguas bravas, de aguas que cambian en cada momento. No es como el atletismo, por ejemplo, donde tienes una marca y sabes que si haces mejor marca que los demás ganarás. Aquí es algo muy variable. Puedes estar ganando tres Copas del Mundo seguidas y después no hacer final en el Mundial, como les ha pasado a algunos. Puedes no hacer una gran primera parte de temporada, como me estaba pasando a mí, que no lo estaba haciendo mal pero tampoco acababa de salir todo, y después encontrarte bien, cómodo, rápido y ganar. Es un deporte injusto en ese sentido. Da igual si estás remando muy bien o muy mal: depende mucho de la situación del momento y de la adaptación que tenga cada uno.

Si no hubiera sido piragüista, ¿qué le habría gustado ser?

No lo sé, la verdad. Probablemente habría hecho algo de fútbol, pero tampoco te lo sabría decir.

Ahora toca intentar revalidar el título europeo.

Sí. Ahora primero vienen las dos últimas Copas del Mundo de París y La Seu d’Urgell y después llegará el Europeo, que intentaré revalidar. Evidentemente, no será fácil, pero se intentará.

Y, puestos a soñar, ¿cuál es el suyo?

Conseguir la triple corona, que sería lograr el oro olímpico.

¿Lo ve factible?

Lo veo posible sí, pero como decía, hay un largo camino por delante. Quedan todavía dos años para que empiecen los Juegos y un año y medio para que se cierre el proceso de clasificación. Después vendrá el proceso de selección que decidirá la Federación. Queda bastante tiempo, pero sí, lo veo factible. Evidentemente lo daré todo para poder conseguirlo.