“Un viaje inmejorable”

Maria Porta posa con los trofeos que ha ganado con el Vila-sana, el club de su vida.

¿Por qué se retira ahora?

Física y mentalmente podría seguir dos, tres o cuatro años más, porque me encuentro muy bien. Pero soy de las que piensa que todo en la vida son etapas y esta ya la he quemado. Tengo ganas de hacer otras cosas, tengo nuevos proyectos, nuevas ilusiones y retos y creo que ahora es el mejor momento de hacerlo. No ha sido una decisión de un día para otro, me ha costado mucho, pero he decidido dejarlo ahora.

¿Tiene la sensación de haber dejado el trabajo hecho?

Sí, sí. Me voy con la conciencia tranquila, en paz, porque el hockey me lo ha dado todo y yo también he intentado devolvérselo lo mejor que he podido. Me voy con el trabajo más que hecho. Mi manera de ser siempre es darlo todo al cien por cien y eso es lo que he hecho, sobre todo en los momentos difíciles. Me he vaciado y siempre lo he dado todo.

Ha ganado títulos y ha recibido un aluvión de reconocimientos. ¿Ha hecho ya balance de su carrera?

Aún no. Ha ido todo muy rápido y aún no lo he digerido. Decido que cuelgo los patines y lo anuncio unas semanas antes de la Final Four de la Champions. Desde el momento que anuncié que lo dejaba no he parado de recibir mensajes, llamadas, también de gente de otros deportes… Y todos estos mensajes y reconocimientos me han hecho sentir una persona muy querida. Estoy muy agradecida.

¿Este afecto valora su aportación a hacer más visible el deporte femenino?

Sí, creo que he podido contribuir a que el deporte femenino sea más reconocido. Estos reconocimientos han sido una montaña rusa de emociones. Mi despedida también me ha producido tristeza, porque dejo atrás una parte muy importante de mí. Pero también ha sido felicidad, emoción y euforia, porque hemos ganado dos títulos muy importantes (Liga y Copa) y gestionar todo esto a veces me ha costado.

También ha sido un referente en la defensa del hockey femenino…

Es parte de mi carácter. Siempre he defendido mis ideas y lo he demostrado dentro y fuera de la pista. Y creo que eso puede ser que me haya convertido un poco en referente del deporte femenino. Sobre todo estos últimos años lo he notado cuando llegaba a un pabellón, con niñas y niños que me pedían fotos o alguna felicitación para el cumpleaños de alguien. Cuando los niños y niñas empiezan es importante que tengan referentes, yo no los tuve. Aunque también es una responsabilidad, es algo positivo.

Aquella niña que empezó en 2003 ni se imaginaba a donde podía llegar...

No, no. Yo empecé haciendo una actividad y no tenía en la cabeza ninguna expectativa. Era una forma de pasarlo bien con los amigos. Aquella niña ha llegado a ser una mujer que ha visto cumplirse sus sueños. Llegar es muy difícil y yo lo he conseguido rodeada de las personas a las que quiero, en el club de mi vida, con los colores que yo siento y con mi gente. Sí, ha sido un sueño hecho realidad y el hockey ha acabado siendo un viaje inmejorable.

A su palmarés brillante le ha faltado la Champions…

Sí. La Champions es un título muy importante y difícil de ganar. Hemos llegado a tres finales consecutivas y las hemos perdido. Tenemos que estar orgullosas de estas finales que, en dos ocasiones, hemos perdido por penaltis. Estoy segura de que algún día la ganaremos y la valoraremos. Claro que me habría gustado ganarla, pero no hacerlo tampoco pienso que haya que considerarlo un fracaso.

Han puesto en valor el sacrificio, que en el Vila-sana se demuestra en la frase picar pedra…

Sí. Picar pedra ha sido muy importante en el club. Significa dar valor a las cosas, más cuando son difíciles de conseguir, cuando detrás de esos éxitos hay mucho esfuerzo y cuando tras caer muchas veces siempre te vuelves a levantar. El error te hace aprender y ese es el factor Vila-sana. Todo lo que hemos conseguido es muy merecido porque hemos picado piedra durante muchos años. Nos ha costado mucho llegar a lo más alto y mantenernos. Ha habido un gran esfuerzo en la profesionalización y ahí está el trabajo silencioso de muchas personas. Esto es innegociable.

¿En qué momento ve que esto ya no es un hobby?

El ascenso a la OK Liga. Vimos que de hobby ya no tenía nada. Ahí se cumplió una ilusión de mucha gente y desde ese momento ya nos enfrentamos a clubes que están en lo más alto y ves que o espabilas o te pasan por encima. En los primeros años en la OK Liga estábamos a mitad de tabla, íbamos a la Copa, pero nos eliminaban… El club vio que había que ser profesionales. Dio un paso adelante y fue un punto de inflexión. Ves que te tienes que cuidar, comer bien, descansar bien y en estos últimos cinco años siempre hemos luchado por los títulos. Ahora el Vila-sana es un club que aspira a ganarlos todos.

También ha sido un club reivindicativo…

Sí. Desde siempre hemos defendido el deporte femenino. Nadie apostaba y el Vila-sana siempre lo ha hecho, también con la cantera. El club tiene mucha base y, además, de calidad, como demuestran los títulos de Catalunya y de España que han ganado varios equipos estos años. Hemos ayudado a la profesionalización de este deporte, a que las jugadoras tengan las condiciones que merecen, a que haya remuneración económica y muchos clubes se han puesto las pilas.

¿Cómo ve el futuro del club?

Está en muy buenas manos y sigue en fase de crecimiento. Cada vez hay más niñas y niños que sueñan con llegar a lo más alto y que ponen muchas ganas. El club se está haciendo grande y está trabajando muy bien, con buenos técnicos y muchos equipos. El club ha puesto el nombre de Vila-sana en el mapa. Estoy segura de que entre todos haremos que siga creciendo y se irá enganchando cada vez más gente.

¿Qué hará ahora?

Ahora quiero estar un tiempo desconectada del hockey y tener tiempo para mí y mi entorno. Debo aprender a vivir los fines de semana sin horarios y planificar mi vida fuera del hockey. Espero que todo lo que me venga me haga igual de feliz que lo ha hecho el hockey.