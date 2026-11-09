El Linyola derrota al Alcarràs en un buen partido

Publicado por Josep M. Sans Creado: Actualizado:

El Linyola y el Alcarràs protagonizaron un buen partido que no se decidió hasta el final (3-2). Los locales sorprendieron con un gol de Venceslau en el primer minuto de juego (1-0). Eso les dio autoconfianza y en el 16 Sirera amplió la distancia (2-0). El Alcarràs nunca bajó los brazos y Sidibe logró el 2-1. El partido se equilibró y antes del descanso otro gol de Sídibe hizo justicia a esa igualdad y equilibró también el marcador (2-2).

La segunda parte fue emocionante y divertida por la incertidumbre del resultado y el buen juego de ambos equipos. Cualquiera de ambos conjuntos pudo llevarse el partido pero fueron los locales, en un balón aéreo rematado a la red por Tristao ya en el tiempo añadido, los que acabaron logrando la victoria (3-2).