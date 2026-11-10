Arranca la huelga en el sector cárnico leridano con un seguimiento del 95%: “si no hay convenio tendremos que continuar”

Los trabajadores de la industria cárnica, que emplea a unas 6.000 personas en Lleida, han iniciado una huelga de 5 días para exigir mejoras laborales y sociales. El seguimiento de la primera jornada en la demarcación fue del 95%, según UGT y CCOO, cifra que rebaja sensiblemente la patronal. Hubo piquetes en las grandes empresas.

Las plantillas de la industria cárnica iniciaron ayer una huelga a nivel estatal, que está previsto que se prolongue hasta el viernes, tras fracasar la negociación entre la patronal y los sindicatos por el nuevo convenio colectivo. En la demarcación de Lleida el paro fue seguido por el 95% de los trabajadores, según indicaron los principales sindicatos, UGT y CCOO, en una industria que emplea de forma directa a unas 6.000 personas y de forma indirecta a 12.000.

Entre las principales reivindicaciones figura una subida salarial del 4% anual, junto con una cláusula de revisión vinculada al IPC y garantías para que los aumentos no puedan ser compensados ni absorbidos por otras mejoras salariales. También la reducción de la jornada anual en 16 horas, que la jornada máxima ordinaria no supere las 9 horas o mejoras en los permisos retribuidos.

Los piquetes se concentraron desde primera hora de la mañana en las principales empresas de la provincia, BonÀrea, Argal y Grupo Jorge, que aglutinan a la mayoría de los empleados de esta industria y donde el seguimiento del paro fue de entre el 90 y el 100%, según sindicatos. En Guissona, los huelguistas se concentraron frente a las instalaciones del polígono La Closa de BonÀrea para impedir la entrada y salida de camiones y otros vehículos del centro de producción de la empresa.

Los piquetes bloquearon todos los accesos al complejo y quemaron maderas y bidones, con una treintena de personas participando activamente en la movilización. La presidenta del comité de empresa y secretaria general de CCOO en la Corporación Alimentaria de Guissona, María García, señaló que “se está pidiendo un salario digno para un trabajo que es muy duro y que tiene impacto en la salud de los trabajadores”.

Por su parte, Isabel Esqueta, secretaria general de UGT en la empresa y miembro de la comisión negociadora del convenio estatal, calificó la jornada de “éxito muy grande” y aseguró que “si no se desbloquea el convenio, tendremos que continuar más allá de los cinco días”. Escenas similares se repitieron también en Argal y el Grupo Jorge, en Mollerussa, donde los concentrados impidieron el acceso a las plantas.

El secretario general de la patronal cárnica FECIC, Ignasi Pons, afirmó no entender el motivo del paro, puesto que “a los sindicatos se les ofreció la subida salarial que piden y una reducción de la jornada” y aseguró que una huelga de una de semana supondrá unas pérdidas “muy grandes” para un sector muy tocado por la peste porcina africana. Las patronales rebajaron el seguimiento de la huelga en España al 20,5%.

Por su parte, Ricard Parés, director de Porcat, denunció que la huelga pone en riesgo el bienestar animal. “Los animales se estresan si son cargados y descargados y pasan tantas horas en el camión”. En las concentraciones en Lleida se impidió el paso de camiones con animales, lo que generó momentos de tensión entre huelguistas y transportistas.

Alertan de falta de pienso por cortes en el Puerto de Tarragona La Asociación Catalana de Fabricantes de Alimentos Compuestos de Catalunya (Asfac) y su homóloga aragonesa (Afapic) denunciaron ayer que los bloqueos en los accesos al Puerto de Tarragona provocados por la huelga de los trabajadores del metal puede comprometer la alimentación de miles de animales de granja.



El tráfico en el puerto cayó ayer un 87,24% a consecuencia del paro. Según los fabricantes, si el transporte no se restablece, las fábricas no podrán garantizar la producción de piensos que necesitan las granjas de Catalunya y Aragón para la alimentación animal. El bloqueo dificulta el transporte de cereales, oleaginosas y otras materias primas para su fabricación.