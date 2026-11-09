El Tàrrega empata, pero seguirá líder

Publicado por Francesc Gasull Creado: Actualizado:

El Tàrrega sumó un importante punto ayer ante el segundo clasificado, el Agramunt, que llegó a dos puntos de los azulgranas, de ahí la importancia del resultado. La primera parte fue dominada por los locales, que tras varias ocasiones fallidas consiguieron el marcador tras un gran remate de Dani (1-0, 29'), pero la alegría local fue efímera ya que el Agramunt aprovechó un fallo en el centro del campo de los targarinos para empatar el partido en una de las pocas ocasiones de los visitantes (1-1, 30'). Pese al empate, el Tàrrega mantiene el liderato con 17 puntos, mientras que el Agramunt es tercero a dos del conjunto del Urgell.