El velódromo talismán: En los 70, el Llista Blava logró dos ascensos y un título de campeón de España

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Ahora que el Lleida Llista es un equipo consolidado entre los grandes del hockey estatal y con cuatro títulos de la Europe Cup, el que más veces la ha conseguido levantar (2018, 2019, 2021 y 2026), convendría recordar que, antes de tener como sede el impecable 11 de Setembre, el equipo leridano tuvo que disputar sus encuentros de competición, entre 1967 y 1980, en la pista descubierta del Velódromo, junto al Camp d’Esports.

A l’aire lliure i just davant del Gol Nord del Camp d’Esports. - FONS GÓMEZ VIDAL / ARXIU IEI

Una pista destartalada pero con una afición incondicional que nunca le abandonó pese a las incomodidades meteorológicas: calor en verano, frío en invierno, además de nieblas, heladas y lluvias. Antes ya había jugado en otras pistas al aire libre como la de Cervantes, en dos etapas, y la del Juneda, pasando también por el Frontón, en los años 50, y el pabellón de La Bordeta, estos dos últimos cubiertos. Pero el Velódromo fue especial.

Allí, con el eterno Manolo Solís de entrenador, vivió dos descensos (a Segunda y a Tercera) y dos ascensos (a Segunda y a Primera) con un título de campeón de España, el primero como anfitrión en una fase final disputada en el mes de mayo de 1973 en la que intervinieron Sabadell, Salamanca, Alcudiam, Patín Claret y Patín España.

Un dels partits jugats al Velòdrom. - FONS GÓMEZ VIDAL / ARXIU IEI

A la final llegaron listados y vallesanos (ya con el ascenso en el bolsillo) en un partido que se jugó bajo una intensa lluvia. Con empate a dos se entró en el último minuto y el árbitro decretó penalti contra el Sabadell. Lo lanzó Josep Maria Roy y dio el título al Llista, que ese día jugó con Mir, Cañas, Carrera, Inglés, Lega, Baldomá, Tomás y Roy. Era el tercer título de campeón de España del popular Beta Blava. Los anteriores habían sido en 1961 (Oviedo) y 1963 (Torrelavega).