El Mollerussa presenta a sus 17 equipos de la temporada

El club del Pla d’Urgell durante su presentación para la temporada 2026-2027. - JOAN GÓMEZ

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El CH Previntegral Mollerussa presentó a los equipos para la temporada 2026-2027 en un acto que reunió a 135 jugadores y jugadoras, desde la Escoleta hasta el primer equipo. La presentación estuvo marcada por un hito histórico para la entidad: la participación, por primera vez desde su fundación en 1983, del primer equipo masculino en OK Liga Plata, segunda categoría estatal.

Actualmente, la entidad cuenta con la Escoleta y 17 equipos en competición, con 135 deportistas, consolidando una base que combina la formación deportiva con la transmisión de los valores del deporte.

Más allá de la competición, el CH Previntegral Mollerussa mantiene una clara vocación educativa y social, con iniciativas para acercar el hockey sobre patines a niños y adolescentes de la ciudad.

En este sentido, el club colabora con las AMPA de las escuelas Ignasi Peraire, Pompeu Fabra, Les Arrels y Vedruna, facilitando la práctica del hockey como actividad extraescolar. También colabora con la Fundación Amics Joan Petit Nens amb Càncer, un proyecto que acerca el deporte a los más pequeños e incorpora valores como la solidaridad y el compromiso social.

Con estas iniciativas, el club quiere ir más allá de los resultados deportivos y hacer del hockey una herramienta de formación, inclusión, convivencia y cohesión social en la capital del Pla d’Urgell.