SEGRE

HOCKEY

Una cita con la historia

El Pons Lleida debuta en la Continental Cup ante el Barça con ganas de hacer “algo bonito e importante”. Saben que no son favoritos, pero quieren competir

Los representantes de los ocho equipos participantes en el torneo. - PAU CAPELL

Los representantes de los ocho equipos participantes en el torneo. - PAU CAPELL

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

El Pons Lleida se medirá hoy (16.00) al Barça en el marco de las semifinales de la WS Continental Cup, un torneo que enfrenta a los campeones y subcampeones de la Champions y la WSE Europe Cup, las principales competiciones europeas a nivel de clubes. La cita es, según el técnico del conjunto leridano, Carlos Cortijo, “una oportunidad para hacer algo bonito e importante”.

El objetivo del Llista, que ayer pudo probar la pista del pabellón Joan Ortoll y se concentró ya en Calafell, es ganar su primer partido en la competición continental, que ha disputado en otras 3 ocasiones (208, 2019, 2021), para poder estar en la Final de mañana, donde se mediría al ganador del Porto-Calafell. Aun así, el reto es mayúsculo, ya que “para ganar al Barça se tienen que dar muchos condicionantes positivos. Es un equipazo, todos son internacionales, campeones de Europa y del mundo. El objetivo es estar en el partido hasta el final y cuidar todos los detalles”, remarcó Cortijo.

Los leridanos no parten como favoritos ni ante el Barça ni en la competición, pero su capitán, Jordi Badia, destacó que “en las competiciones por KO importa poco los resultados pasados. Lo hemos visto en competiciones como la Copa, en esta pasa lo mismo y es a esto a lo que nos debemos encomendar Venimos como tapados, pero con ambición y ganas”. En este sentido, Badia destacó que “aunque siempre hace ilusión jugar por un título”, el equipo se ha tomado la semana “como una más” para llegar con toda la ambición al certamen.

El Fraga, el gran favorito

La presente edición del torneo acogerá, por primera vez, la Final Four femenina en la que el Fraga parte como principal favorito. Las de la Franja, que consiguieron el billete tras ganar la Champions, se medirán hoy (11.00) al Voltregà con el objetivo de meterse en una final en la que se enfrentarían al ganador del Sanjoanense-Benfica.

El Vila-sana quiere seguir invicto y el Alpicat busca reaccionar

El CP Vila-sana visita hoy (19.00) al Sant Cugat en un partido correspondiente a la jornada 3 de la OK Liga Iberdrola con el objetivo de dar continuidad a su buen momento y mantenerse en la cima de la clasificación. Las del Pla d'Urgell, que vienen de golear al Alpicat en el derbi (6-1) y de superar al Fraga, su máximo rival, en el partido inaugural (0-1) se medirán al sexto clasificado, que ha conseguido un triunfo por la mínima ante el Marineda (3-4) y cayó por un ajustado 1-2 ante el Fraga. Por su parte, el Alpicat afronta esta jornada, en la que se medirá al Unikal HC Raxoi (19.30) en casa, con el objetivo de reaccionar tras dos derrotas que le han dejado en la cola de la clasificación. Las del Segrià se miden a un recién ascendido, que es penúltimo, y será un rival directo por la permanencia. Las de Zilken cayeron ante el Vila-sana y ante el Mataró, una de las revelaciones del curso.

El més llegit

tracking