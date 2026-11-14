Una cita con la historia

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El Pons Lleida se medirá hoy (16.00) al Barça en el marco de las semifinales de la WS Continental Cup, un torneo que enfrenta a los campeones y subcampeones de la Champions y la WSE Europe Cup, las principales competiciones europeas a nivel de clubes. La cita es, según el técnico del conjunto leridano, Carlos Cortijo, “una oportunidad para hacer algo bonito e importante”.

El objetivo del Llista, que ayer pudo probar la pista del pabellón Joan Ortoll y se concentró ya en Calafell, es ganar su primer partido en la competición continental, que ha disputado en otras 3 ocasiones (208, 2019, 2021), para poder estar en la Final de mañana, donde se mediría al ganador del Porto-Calafell. Aun así, el reto es mayúsculo, ya que “para ganar al Barça se tienen que dar muchos condicionantes positivos. Es un equipazo, todos son internacionales, campeones de Europa y del mundo. El objetivo es estar en el partido hasta el final y cuidar todos los detalles”, remarcó Cortijo.

Los leridanos no parten como favoritos ni ante el Barça ni en la competición, pero su capitán, Jordi Badia, destacó que “en las competiciones por KO importa poco los resultados pasados. Lo hemos visto en competiciones como la Copa, en esta pasa lo mismo y es a esto a lo que nos debemos encomendar Venimos como tapados, pero con ambición y ganas”. En este sentido, Badia destacó que “aunque siempre hace ilusión jugar por un título”, el equipo se ha tomado la semana “como una más” para llegar con toda la ambición al certamen.

El Fraga, el gran favorito

La presente edición del torneo acogerá, por primera vez, la Final Four femenina en la que el Fraga parte como principal favorito. Las de la Franja, que consiguieron el billete tras ganar la Champions, se medirán hoy (11.00) al Voltregà con el objetivo de meterse en una final en la que se enfrentarían al ganador del Sanjoanense-Benfica.