“Hay miedo a fallar”

Gerard Encuentra es consciente de que la situación que vive actualmente su equipo, compartiendo las posiciones de descenso con su rival de mañana, el Manresa, empieza a tener consecuencias en el aspecto mental de algunos jugadores, que están acusando la presión de una dinámica negativa que muchos no se esperaban. “Hay algunos jugadores que no esperaban encontrarse con esta dinámica y estamos intentando gestionarlo. A veces, cuando entras en estas situaciones, cosas que antes veías con mucha claridad ahora te generan dudas y miedo a equivocarte, y cuando tienes miedo a equivocarte, normalmente te equivocas. Lo que estamos intentando es gestionar esos miedos para que los jugadores puedan tomar decisiones más valientes. Anímicamente, quieras o no, todo esto genera un poco más de bloqueo mental”, explicó el técnico.

También reconoció que cada jugador necesita un tratamiento diferente para afrontar este momento anímico. “Cada jugador tiene sus particularidades. Hay jugadores que necesitan muchos mimos y otros a los que tienes que apretar. Hay diferentes tipologías y, a veces, uno necesita una bronca para activarse, mientras que otro necesita mucho cariño. Tenemos que saber gestionar esas situaciones. Hay errores que son de toma de decisiones, como elegir tirar cuando la mejor opción era pasar a un compañero que estaba en la esquina. Ahí tenemos que animarlos para que mejoren en sus decisiones. Después están los errores de concentración, y en esos sí que tenemos que apretar para que no vuelvan a suceder. Pero, por encima de todo, tenemos que estar muy unidos. La única manera de salir de estas dinámicas es estar juntos”, reiteró.

A pesar del delicado momento clasificatorio, el técnico se mostró relativamente satisfecho con algunos de los avances que ha observado en el equipo, especialmente tras introducir modificaciones en defensa. Encuentra considera que los jugadores se sintieron más cómodos con los nuevos ajustes, aunque admite que todavía queda trabajo por hacer. “Nos falta pulir detalles y ser más sólidos. Una victoria seguramente nos daría confianza, pero creo que el equipo va en buena línea”, apuntó. En este escenario, el partido ante el Manresa adquiere una dimensión especial. Encuentra evita calificarlo de final, porque todavía queda mucha competición por delante, pero no esconde la trascendencia de conseguir el triunfo y las consecuencias que tendría una nueva derrota. “Todos somos conscientes de que ganar nos liberaría. Perder nos colocaría en una situación todavía más delicada, porque es un rival que tiene las mismas victorias que nosotros en la Liga y nuestros nervios van creciendo. No es una final, porque el lunes no se acaba la Liga y no estaríamos eliminados, pero sí que, como cada partido que jugamos, es muy importante”, afirmó.

El Amara Lleida volvió a perder ayer ante el Unicaja, con el que ya había cedido la semana pasada en el Barris Nord, esta vez por un ajustado 56-51. El equipo de Borja Comenge se llegó a situar a dos puntos a falta de 54 segundos, pero no logró darle la vuelta y el Unicaja sentenció con un triple.

Paulí y Oriola vuelven a la lista de España y Mikel Sanz se estrena Oriol Paulí y el leridano Pierre Oriola, ahora en el Manresa, han sido incluidos de nuevo por el seleccionador Chus Mateo en la convocatoria para la importante ventana FIBA de este mes de noviembre, en la que España se va a jugar su presencia en la Copa del Mundo de Catar del año que viene. En ella se estrena en calidad de invitado Mikel Sanz, un premio a su gran inicio de temporada con el Ilerna Lleida y no se descarta que pueda llegar a debutar.Paulí y Oriola, que se verán las caras mañana en el Barris Nord, son algunos de los fijos con los que ha contado Chus Mateo desde su llegada al cargo, si bien ninguno de ellos estuvo en la última convocatoria. Del Ilerna Lleida también acudirá a estas ventanas FIBA el francés Zach Perrin, que debutará oficialmente con la absoluta.España estará liderada por los jugadores de Euroliga Abalde, Pradilla (R. Madrid), Brizuela, Parra (Barça), Cárdenas, Saint-Supéry (Valencia), Juancho Hernangómez (Panathinaikos) y Yusta (Efes). El equipo arrancará esta doble jornada el 26 de noviembre visitando a Montenegro y tres días después recibirá a Grecia.