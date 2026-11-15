Emma Carrasco suma su segundo oro en el Estatal

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La nadadora leridana Emma Carrasco amplió ayer a cuatro su colección de medallas en los Campeonatos de España absolutos en piscina corta de 25 metros que se disputan en Madrid. Emma conquistó su segundo oro en la competición al imponerse en la final de los 400 metros estilos con un tiempo de 4:38.17. La nadadora del CN Sant Andreu confirmó así su superioridad en esta prueba, en la que ya había sido la más rápida en las eliminatorias matinales, con un registro de 4:43.20. Con este triunfo, ya acumula dos oros, una plata y un bronce. La nadadora todavía puede redondear su actuación hoy, en la última jornada, con los 100 metros braza, una distancia en la que también tiene opciones de luchar por las posiciones de podio. Si consigue una nueva medalla, completará un repóquer de metales en el campeonato.

Carrasco mejoró por la tarde en casi cinco segundos su marca de la mañana en una final que dominó para acabar aventajando en más de cuatro segundos a la segunda clasificada, Paula González Miralles (CN Sabadell), que terminó con 4:42.56. La tercera posición fue para María Santana Beneyto (Real Canoe), con 4:45.33.

Duramnte la carrera, la leridana completó los primeros 100 metros de mariposa en 1:02.67, pasó por el ecuador de la carrera, después de los 200 metros de espalda, con un tiempo de 2:13.71. En el tramo de braza, entre los 200 y los 300 metros, mantuvo el ritmo y alcanzó ese punto en 3:32.42, antes de afrontar los últimos 100 metros de libre. Carrasco cerró la prueba con un parcial de 1:05.75 en ese último tramo para detener el cronómetro en 4:38.17 y asegurarse el título.

La jornada también dejó la séptima posición de su hermano Jordi Carrasco, que compite con el CN Sabadell, en la final de los 100 metros mariposa, con un registro de 52.26 segundos. Por su parte, Noa Priego, del CN Tàrrega, disputó la final B de los 50 metros braza y terminó con un tiempo de 32.31. La atención estará puesta hoy en la última participación de Emma Carrasco, que tendrá la oportunidad de añadir una quinta medalla.