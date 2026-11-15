El Pons Lleida pierde la final de la Continental ante el Oporto

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El Pons Lleida despertó del sueño europeo de forma abrupta y del todo inmerecida. En su segunda final de la Continental Cup –la primera fue a partido único en Mollerussa ante el Sporting de Portugal marcada por la covid–, el conjunto listado cayó este domingo goleado por el Oporto por 7-1, un marcador que no hizo justicia a los méritos de los de Carlos Cortijo, que plantaron cara al campeón de Europa hasta el descanso. Ganar al Barça en semifinales ya había sido toda una proeza, y encadenar dos en dos días se antojaba una utopía, pero los listados arrancaron sin complejos.

Tras un primer aviso de Carlo di Benedetto, que se convertiría en uno de los verdugos más adelante, el Pons Lleida encadenó tres ocasiones claras de Ciocale, Darío Giménez y Moncusí que el meta internacional Xavier Malián desbarató. Y del que podía ser el 0-1 se pasó al primer tanto luso muy afortunado, ya que el disparo de Costa tocó en el paló y tras rebotar la bola en la espalda de Bosch entró en la portería. El cuadro listado no acusó el golpe, y tras un aviso de Ortigosa, el propio jugador cedido por el Barça culminó una contra en el minuto 10 que igualaba la final. Poco duró la alegría en el bando listado, que 30 segundos después encajó el segundo, también con algo de mala suerte. Nunes remata, la bola rebota en la valla y le cae a Di Benedetto, que empala a la red, un tanto que necesitó del VAR. El propio goleador francés envió poco después otra bola al palo, antes de que Pinto, de tiro cruzado, estableciera el 3-2 en el 18.

El Pons Lleida acabó la primera parte volcado ante la porteria de Malian, que salvó el gol en sendos disparos de Badia y otro de Moncusí. Los listados estaban vivos, pero la rigurosa exclusión de Coicale al inicio de la segunda mitad echó por tierra todas las esperanzas. Además, el infortunio volvió a aparecer, ya que cuando faltaban 11 segundos para recuperar al jugador excluido, Di Benedetto situó el 4-1 que hizo mucho daño. Aun así, el Pons Lleida siguió atacando y mereció marcar algún gol más, pero quienes los marcaron fueron los lusos, concretamente tres más (7-1).