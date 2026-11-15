Un punto que sabe a poco

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El Alpicat sumó ayer el primer punto de la temporada que supo a poco, ya que fue el gran dominador del partido y el que más ocasiones tuvo, pero solo pudo empatar (1-1) ante un rival directo por la salvación como el Raxoi.

El conjunto leridano empezó avisando con una acción de Sanjurjo que sacó la meta visitante Cotelo, la primera de muchas que firmó y que llegó a desesperar a las leridanas. No obstante, la primera gran oportunidad la tuvo el conjunto compostelano a los 4 minutos en un despiste defensivo que dejó a Carrera sola ante Candau, que evitó milagrosamente el tanto. Mats Zilken pidió tiempo y el equipo ofreció otra imagen. Subió un punto la intensidad y durante unos cuantos minutos acorraló a su rival en su parcela. Ocasiones no le faltaron, pero la efectividad seguía bajo mínimos, sobre todo por culpa de Cotelo.

La portera gallega detuvo un doble lanzamiento de Moreno y Sanjurjo en el minuto 7, y segundos después un disparo a bocajarro de la propia jugadora coruñesa y otro de Arantxa González. Joana Folch y Bulló lo probaron en el ecuador del primer tiempo con la misma suerte, igual que Arantxa de nuevo en el 13’, cuyo disparo lo repelió Cotelo con el casco. Moreno la tuvo en el minuto 21, pero cuando estaba sola ante la portera rival, se adelantó demasiado la bola y dio tiempo a Cotelo para repelerla. Y cuando todo parecía que el marcador no se iba a mover antes del descanso, un disparo de Carrera desde el centro de la pista lo despejó mal Candal y permitió a Vaamonde rematar a la red.

Fue un jarro de agua fría del que las de Mats Zilden intentaron reponerse en una segunda parte que dominaron por completo. Candal fue una mera espectadora, todo lo contrario que su homóloga gallega, que lo paró todo salvo un lanzamiento de Claramunto faltando tres minutos que desvió Arantxa González para evitar una derrota que hubiera sido muy injusta.