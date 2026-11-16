El Artesa de Lleida consigue remontar al líder en casa

Publicado por ISAAC VIDAL Creado: Actualizado:

El Artesa de Lleida venció en casa al líder, el Rosselló, que hasta la fecha había ganado todos los partidos. Los locales plantearon un partido muy serio, que desde el primer minuto estuvo muy igualado. Los visitantes lograron ponerse por delante con un gol de Raluy, pero justo antes del descanso el Artesa logró dar un golpe al partido con el tanto del empate (1-1). El fuerte viento y la lluvia marcaron el ritmo de la segunda mitad, un juego muy trabado pero, en una jugada a falta de media hora para el final, aprovechó el Artesa para culminar la remontada (2-1). Los locales se quedaron con uno menos cuando restaban 15 minutos pero supieron aguantar las acometidas visitantes para encajar el Rosselló su primera derrota esta temporada.