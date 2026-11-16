Perrin podría tener las horas contadas en el Ilerna Lleida

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Parece que el culebrón entre el Ilerna Lleida y Zacharie Perrin podría tener las horas contadas. Y es que el pívot francés estaría presionando al club leridano para su salida y estaría en marcha una nueva tanda de negociaciones entre el Força Lleida y el Baskonia, según apuntan fuentes como Factor Cancha, Andrea Calzoni y Encestando.es. Sería el tercer intento de los de Vitora para incorporar a Perrin en sus filas –en las anteriores llegaron a ofrecer hasta cerca de medio millón de euros por su traspaso–, pero en esta ocasión la posición del jugador ya sería a modo de ultimátum para el Ilerna Lleida. De hecho, Perrin ha borrado las publicaciones y referencias al Força Lleida de su cuenta de Instagram y hacia el mediodía ha compartido una 'storie' con una imagen de París. Hoy los jugadores tienen día libre y por ahora desde el club leridano no tienen ninguna comunicación del jugador respecto a una hipotética no asistencia al entrenamiento de mañana.

La voluntad de Perrin de marcharse de Lleida llega después de la derrota de ayer ante el Manresa en un partido en el que el jugador encajó una mala actuación y se encaró en el banquillo con Gerard Encuentra en el tercer cuarto, cuando el jugador, muy nervioso y gesticulando, recriminó al técnico que no lo sacara a la pista.

Hasta ahora, desde el Força Lleida habían podido frenar la marcha del jugador francés a pesar de los continuos intentos del Baskonia para conseguir sus servicios. La decisión había sido meramente deportiva, ya que la marcha de Perrin supone quedarse con un único center, Kur Kuath, si no se producen más incorporaciones.

Hay que recordar que a partir del mes de enero se activa la primera de las dos cláusulas de liberación que Perrin tiene en su contrato –la segunda es al final de temporada–. Esta primera cláusula se acerca a los 200.000 euros, la mitad de lo que habría estado dispuesto a pagar el Baskonia en las anteriores conversaciones con el Força Lleida.