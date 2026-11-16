Tocan fondo

El Ilerna Lleida tocó ayer fondo después de caer ante el Manresa en casa (92-98) y encadenar la séptima derrota de la temporada, con lo que iguala la peor racha de su historia y le deja como colista, con el mismo balance que el Andorra. El equipo burdeos volvió a cometer los mismos errores de siempre, con un primer cuarto nefasto y un juego falto de intensidad, garra y defensa, con más de un jugador que ni apareció, y si lo hizo, fue para restar. Pese a todo, logró levantar 15 puntos de desventaja en el tercer cuarto liderado por McGhee y Hughes, pero acabó desesperando a una afición que se contuvo al final y fue benévola al despedir a los suyos.

El Ilerna volvió a marcarse un primer tiempo para olvidar que, como de costumbre, condicionó el resto del partido. Evidenció una vez más las carencias de sobra conocidas y que los rivales explotan hasta la última gota: falta de intensidad, nula solidez defensiva y devaneos de concentración que los contrarios castigan sin piedad. Aunque el inicio fue más que aceptable, llegando incluso a mandar en el luminoso en un par de ocasiones (4-3 y 9-8), los errores empezaron a ser evidentes cerca del ecuador del primer cuarto, cuando el Manresa, mucho más sólido y con continuas rotaciones, algo que, por desgracia, no puede hacer Gerard Encuentra por la alarmante falta de efectivos, dio el primer golpe con un parcial de 0-9, con dos triples de Bassas y Vila y un 2+1 de Notae (9-17).

McGhee, que ya había anotado un triple, firmó el segundo para cortar la racha, al que siguió otro de Sanz para apretar el marcador (16-17). Pero de nuevo los errores, la precipitación y la mala selección de tiro hizo que los del Bages volvieran a tomar una renta de siete puntos (17-24), obligando a Encuentra a pedir el primer tiempo muerto. De vuelta, el Manresa recuperó los nueve de renta (17-26), con dos tiros libres de Beaufort y, aunque los leridanos llegaron a situarse a cuatro (25-29), un triple sobre la bocina de final de cuarto de Kolenda asestó un duro golpe (25-32).

La situación aún se puso más cuesta arriba al inicio del segundo periodo, con los manresanos estableciendo otra máxima ventaja, ahora de 11 puntos (25-36) tras dos canastas seguidas de Notae y Allen. Dani Garcia paró el golpe con un triple, pero una canasta bajo el aro de Ogenda sin oposición y un triple de Vila elevaron la renta hasta los 13 puntos (28-41), la máxima de todo el duelo. Encuentra no tuvo más remedio que parar el partido y buscar algún revulsivo, y lo encontró en McGhee. Cinco puntos seguidos del base de Carolina del Norte dejaron la renta por debajo de los diez tantos (33-41) y obligaron a Ocampo a pedir tiempo.

La reacción leridana no tuvo continuidad, más bien al contrario, ya que en los minutos finales del cuarto el Manresa logró recuperar 12 puntos de renta y llegar al descanso dominando por ocho (46-54) que, visto lo visto, se podía dar como un mal menor. Tocaba remontar y de regreso de los vestuarios la mejoría fue ostensible. La remontada había comenzado y el detonante fue Hughes, que ya en la primera parte había sido el mejor junto a McGhee. El de Ohio firmó ocho puntos seguidos en el arranque de tercer periodo, con tres triples, y fue clave para que el Ilerna se situara a solo tres puntos (56-59, m.22).

Con Mikel Sanz en la posición de ‘4’ por un Ejim desaparecido, el cuadro leridano mejoró su defensa y logró lo que parecía imposible, darle la vuelta al marcador. Esta vez fue McGhee el ejecutor con otros cinco tantos consecutivos, incluido un triple marca de la casa, que puso después de muchos minutos al Ilerna por delante en el marcador (69-67). Pero la alegría duró muy poco. Tras un triple de Notae (69-70) contestado por Paulí (71-70), otro de los que casi ni aparecieron ayer, el cuadro burdeos sufrió un bajón y el Manresa lo aprovechó para distanciarse de seis tantos (71-77) tras un parcial final de 2-10.

Al Ilerna le tocaba de nuevo remar a contracorriente, pero después de un mal arranque de cuarto, con canastas de Benitez y Oriola que elevaron la renta hasta los 10 puntos (71-81), todo se torció aún más. Encuentra paró el partido y un triple de Sanz frenó la tendencia, pero ahí empezaron las imprecisiones y los errores, alguno difícil de justificar a no ser que tuviera la cabeza en otro sitio, como un mate que falló Perrin solo. De ahí hasta el final fue un quiero y no puedo. Como de costumbre, Batemon apareció en el último cuarto y con tres canastas seguidas dio cierta esperanza (87-92), pero el Manresa, con paciencia y criterio, supo aguantar hasta el final para llevarse una victoria que le permite salir de la zona de descenso y hundir al Ilerna Lleida en la cola de la clasificación, sumido en una situación crítica.