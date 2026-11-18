Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El equipo Gresini confirmó ayer que Àlex Márquez (Ducati), octavo del Mundial de MotoGP, regresará a la competición este fin de semana en el Gran Premio de Portugal, en el circuito de Portimao, después de superar una doble operación hace poco más de dos semanas, concretamente el pasado 2 de noviembre.

El pequeño de los hermanos Márquez decidió pasar por el quirófano después de la carrera de Malasia para ser intervenido de su clavícula derecha y la mano izquierda por el equipo médico del doctor Samuel Antuña en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. En la citada intervención se le retiró el material de osteosíntesis que se le había puesto en la clavícula –placas y tornillos de fijación, algunos de ellos de intervenciones anteriores–, además de una ‘bursectomía artroscópica’ al objeto de evitar las molestias que le ocasionaba el roce entre los tendones y la articulación, que incluso le hacía perder fuerza desde que fue intervenido quirúrgicamente después de su grave accidente en en el Gran Premio de Catalunya.

Tras su recuperación, el piloto de Cervera podrá participar, si recibe el visto bueno de los médicos del Mundial, tanto en Portugal como en Valencia, las dos últimas pruebas del calendario. En tierras lusas puede dejar sentenciado el título de MotoGP su hermano Marc, que solo necesita sumar dos puntos.