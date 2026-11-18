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El Lleida Handbol confirmó anoche su buen momento al encadenar su tercera victoria y alcanzar cuatro jornadas sin perder tras superar al Anaitasuna, un rival directo en la lucha por alejarse de la zona baja. La racha permite al conjunto de Iban Raigal ganar tranquilidad y mirar hacia arriba, ya que la distancia con el sexto clasificado se ha reducido a un solo partido.

Las leridanas comenzaron muy fuertes. Sin embargo, tras un tiempo muerto del Anaitasuna, el Lleida perdió fluidez ofensiva, abusó de los pases interiores a la pivote y cometió pérdidas que permitieron al rival apretar el marcador. En ese momento apareció Lara Peris, cuya actuación bajo palos resultó determinante. Tras el descanso, el Lleida volvió a tomar la iniciativa y consiguió abrir una ventaja importante, con un parcial de 4-0. Aunque la precipitación volvió a generar dificultades, el equipo supo mantener el control para asegurar dos puntos de mucho valor.

“Lara ha estado inconmensurable y nos ha dado alas cuando no nos estaban saliendo bien las cosas”, destacó el técnico leridano Iban Raigal, que también elogió a Cati Casasola. “En casa tenemos que ser un fortín”, concluyó el técnico.