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El Barça Femení goleó (6-0) al Servette ayer en la quinta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones Femenina y materializó el pase a los cuartos de final tras el partido disputado en un Estadi Johan Cruyff casi vacío pero que animó como bien pudo, para salir del bache y recuperar las mejores sensaciones europeas liderado por una estelar Clàudia Pina, autora de un 'hat-trick', además de ponerse de nuevo líderes por 'average' y goles marcados.

Las de Pere Romeu dejaron encarrilado el encuentro antes del descanso con los tantos de Aitana Bonmatí en el minuto 19, la propia Pina y Esmee Brugts, y redondeó el ‘set’ en la reanudación gracias a un penalti transformado por Caroline Graham Hansen —convirtiéndose en la primera jugadora en marcar en cada una de las cinco primeras jornadas de la fase de grupos o fase liga de la UEFA Women’s Champions League— y otros dos goles de una delantera de Montcada i Reixach que estuvo imparable de cara a puerta. La atacante colocó el 6-0 definitivo para devolver la sonrisa y la contundencia al equipo azulgrana tras empatar a uno ante el Arsenal en el Camp Nou.

Con este triunfo, las blaugranas sumaron tres puntos vitales en la clasificación de esta Fase Liga antes de encarar el tramo decisivo, en la última jornada ante el Bayern de Múnich en Alemania, tercer clasificado de la liguilla, mientras que el cuadro suizo apenas pudo contener el vendaval ofensivo local. Todo ello, además, para sumar el partido número 16 consecutivo sin perder en la máxima competición continental y recuperar el liderato.